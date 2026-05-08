Netzwerktechniker müssen DDI forcieren

Netzwerktechniker in Unternehmen sehen sich oft von der öffentlichen Cloud ausgeschlossen. Während Unternehmen den Kern ihrer digitalen Infrastruktur von Rechenzentren in die Cloud verlagern, bauen DevOps- und Cloud-Teams ihre eigenen Netzwerke auf.

Infolgedessen beschränken sich Netzwerkteams darauf, die Verbindungen zwischen diesen Cloud-Silos und dem lokalen Netzwerk zu verwalten. Während sich viele Netzwerktechniker damit zufriedengeben, erkennen andere die Risiken eines ineffizienten Netzwerkdesigns, der Komplexität und uneinheitlicher Sicherheitsstandards. Netzwerkprofis sollten sich in den Cloud-Umgebungen ihrer Unternehmen etablieren. Oftmals wissen sie jedoch nicht, wo sie anfangen sollen.

Ein guter Ausgangspunkt ist die Verwaltung von DNS, DHCP und IP-Adressen. Netzwerktechniker nutzen DDI, um die Abläufe rund um diese zentralen Netzwerkadressierungstechnologien zu steuern und zu automatisieren. Cloud-Teams neigen zu einem eher chaotischen Ansatz, was zu folgenden Problemen führt:

Fragmentierter und sich überschneidender IP-Adressraum.

Inkonsistente DNS-Konfigurationen.

Veraltete DNS-Einträge.

Erhebliche Sicherheitslücken rund um die DNS-Infrastruktur.

All dies schafft eine zunehmend attraktive Angriffsfläche für Hacker. Auf DDI spezialisierte Netzwerkprofis müssen einen einheitlicheren Ansatz für das Framework vorantreiben. In diesem Artikel werden die Herausforderungen bei der Verwaltung von DDI durch Cloud-Teams erörtert und erläutert, wie Netzwerkprofis ihren Ansatz verfeinern können, um diese Probleme anzugehen.

Die Risiken einer fragmentierten DDI in der Cloud Netzwerktechniker könnten die Ausfallsicherheit der Cloud erhöhen und Sicherheitsrisiken verringern, indem sie die unternehmensinterne DDI in die Cloud ausweiten. Sie verfügen über Kenntnisse in den Bereichen IP-Adressplanung, DNS-Zonenverwaltung und DHCP-Konfiguration. Außerdem wissen sie, wie man alle drei Bereiche mithilfe von DDI-Plattformen gemeinsam in großem Maßstab verwaltet, um lokale Netzwerke zu steuern. Leider bleiben viele von ihnen von der Cloud ausgeschlossen. Laut dem Bericht DDI Directions 2026 von Enterprise Management Associates (EMA), für den 300 IT-Fachleute in Unternehmen befragt wurden, glauben nur 37 Prozent der DDI-Ingenieure und -Architekten, dass sie genügend Einfluss darauf haben, wie DDI-Technologie in der Public Cloud implementiert wird. DDI-Experten in Multi-Cloud-Unternehmen gaben an, noch weniger Einfluss zu haben – vermutlich, weil sie Schwierigkeiten haben, mit mehreren Cloud-Teams statt nur einem zusammenzuarbeiten. Diese Einflusslücke birgt Risiken. Laut der EMA-Untersuchung korreliert ein Mangel an Einfluss auf die DDI-Implementierung in der Cloud mit Folgendem: Geringerer Erfolg bei der gesamten DDI-Strategie.

Eine unsichere DNS-Infrastruktur.

Die Unfähigkeit, DDI-Abläufe zu automatisieren, beeinträchtigt den Betrieb der Cloud-Infrastruktur.

Wie DDI-Ingenieure Einfluss in der Cloud gewinnen können DDI-Teams können auf folgende Weise bessere Partnerschaften mit Cloud-Teams aufbauen: Die Cloud-Lücke schließen DDI-Teams sollten die Unterstützung der Führungskräfte gewinnen. Derzeit besteht eine große Kluft zwischen der Wahrnehmung dieses Themas durch IT-Führungskräfte und dem technischen Personal. Bedenkt man, dass nur 37 Prozent der DDI-Ingenieure und -Architekten glauben, genügend Einfluss in der Cloud zu haben, wird die Problematik deutlich. Unter den IT-Führungskräften gaben hingegen 59 Prozent an, dass dies der Fall sei. Führungskräfte haben einen blinden Fleck, was die Risiken dieses isolierten Ansatzes bei DDI angeht. DDI-Fachexperten müssen dieses Thema in der Hierarchie nach oben tragen. Stellen Sie Cloud-Kompatibilität sicher Cloud-Teams bevorzugen oft andere Tools und Technologien als Netzwerkingenieure. Sie betrachten lokale Netzwerke als veraltete Technologie. Bevor Netzwerktechniker Cloud-Teams bitten, ihre Abläufe in die DDI-Strategie des Unternehmens zu integrieren, müssen sie deshalb sicherstellen, dass die DDI-Tools cloudfähig sind. Das bedeutet auch, dass der DDI-Stack hochautomatisierte Abläufe ermöglichen muss. Außerdem benötigt er eine offene und moderne API. Tatsächlich ergab eine Untersuchung der EMA, dass nur 41 Prozent der IT-Fachleute mit der Qualität der APIs ihrer DDI-Plattformen voll und ganz zufrieden sind. Eine ausreichende API-Qualität korrelierte dabei sehr stark mit einem größeren Einfluss auf die DDI-Implementierung in der Cloud. Netzwerkprofis benötigen eine DDI-Lösung, die sich in die öffentliche Cloud integrieren lässt und dort IP-Adressen sowie DNS-Dienste verwaltet. Zwar können viele DDI-Anbieter DDI-Ressourcen in öffentlichen Cloud-Umgebungen erkennen, jedoch diese nicht direkt verwalten. Mit anderen Worten: einige DDI-Anbieter bieten Netzwerktechnikern zwar Einblick in den Cloud-IP-Adressraum und das DNS, geben ihnen jedoch keine Kontrolle über diese Ressourcen. EMA geht davon aus, dass die meisten DDI-Anbieter innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre eine direktere Verwaltung von Cloud-DDI einführen werden. Doch diese Funktion ist längst überfällig. Heute geben 66 Prozent der DDI-Experten an, dass sie eine DDI-Plattform benötigen, die den IP-Adressraum in der öffentlichen Cloud aktiv kontrolliert und verwaltet. 68 Prozent sagen zudem, dass ihre IP-Adressverwaltungstools in Cloud-DNS-Dienste integriert werden müssen, um diese zu verwalten.