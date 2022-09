Management in zukünftigen Netzwerken ohne AIOps schwierig

Eine KI-Plattform für den Betrieb (AI for Operations, AIOps) ist ein intelligenter Weg, um einem Netzwerk der nächsten Generation Transparenz, Einblicke und Automatisierung zu bieten. Angesichts der Verbreitung von Distributed Computing, Remote-Benutzern und zahlreichen Software-Abstraktionsebenen in groß angelegten Netzwerkarchitekturen der nächsten Generation ist, sind Überwachung und Sicherung anspruchsvoller denn je.

Netzwerkexperten können moderne Netzwerke nicht mehr effektiv mit manuellen Tools auf Leistung, Cybersicherheit und andere Bereiche des Netzwerkmanagements überwachen. Hier kommen prädiktive AIOps-Tools ins Spiel, die große Mengen an Netzwerkdaten durchforsten, das normale Verhalten bestimmen und auftretende Probleme beheben.

Verstehen und Überwachen des „normalen“ Verhaltens im Netzwerk

Fachleute aus dem Bereich Netzwerkbetrieb (NetOps) verbringen in der Regel lange Zeiträume von Monaten bis hin zu Jahren damit, den Netzwerkdatenverkehr für die verschiedenen Anwendungen und Dienste zu verstehen, die ein Unternehmensnetzwerk durchlaufen. NetOps-Fachleute nutzen dieses Wissen zusammen mit Netzwerk-Observability-Tools, um zu erkennen, wenn der Netzwerkdatenverkehr von der Norm abweicht, was auf eine Anomalie in Bezug auf Leistung oder Cybersicherheit hinweist, die Aufmerksamkeit erfordert.

Das Problem dieser manuellen Baseline-Methode ist in modernen Netzwerken offensichtlich. Zum einen sind Unternehmen heute mehr denn je auf Technologie angewiesen. Hybride Infrastrukturen fügen neue Systeme hinzu, entfernen sie und verteilen sie in immer kürzeren Abständen, so dass es für NetOps-Teams fast unmöglich ist, mitzuhalten.

Zum anderen verlassen erfahrene NetOps-Fachleute das Unternehmen, und ihr Wissen geht mit ihnen. Neue Mitarbeiter durchlaufen eine Lernkurve, um korrekte und inkorrekte Verkehrsflüsse zu verstehen. Die Zeitspanne zwischen dem Verlust erfahrener Mitarbeiter und dem Warten auf neue Mitarbeiter, die ihre Fähigkeiten entwickeln, kann ein Unternehmen einem erheblichen Risiko aussetzen.

Der Vorteil von maschinellem Lernen und KI im Netzwerkmanagement der nächsten Generation besteht darin, dass sie im Gegensatz zu menschlichen Mitarbeitern nie ausfallen. AIOps-Plattformen erlernen das Grundverhalten des Netzwerkdatenverkehrs in immer kürzeren Abständen. Darüber hinaus erkennen diese Plattformen automatisch zusätzliche oder geänderte Netzwerkarchitekturen und bauen Netzwerkdatenverkehr-Baselines in einem Bruchteil der Zeit neu auf, die manuelle Prozesse benötigen würden.