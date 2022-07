Fünf Tipps, wie Sie Admins zu sicherem Arbeiten anhalten

Das Thema Arbeitsschutz wird nach wie vor oft auf die leichte Schulter genommen. Vielen Menschen sind die Gefahren nicht bewusst, die in Unternehmen lauern – und durch die es im Arbeitsalltag durchaus zu gravierenden Unfällen kommen kann oder – häufig im Falle von Bürojobs – zu schleichenden Erkrankungen.

Das passiert, obwohl es simple Maßnahmen zur Prävention gibt. Bereits kleine Änderungen reichen aus, um den Arbeitsplatz sicherer zu gestalten und die meisten Unternehmen haben bereits ein Konzept, um Unfälle zu verhindern. Das Problem ist die Umsetzung. Wir geben fünf Tipps, wie Sie Arbeitsschutzregeln im Rechenzentrumsalltag vermitteln.

2. Die Führungskraft als Vorbild

Rund 90 Prozent aller Arbeitsunfälle werden nachweislich durch menschliche Nachlässigkeit ausgelöst. Wer also für mehr Sicherheit im eigenen Unternehmen sorgen möchte, muss genau dort ansetzen: beim Bewusstsein der Mitarbeiter. Damit das gelingt, sollten Führungskräfte als positives Beispiel vorangehen. Denn nur, wer sicheres Verhalten selbst täglich vorlebt, wird dazu in der Lage sein, seine Mitarbeiter dazu zu motivieren. Do as I say, not as I do hat leider noch nie funktioniert.

„Oft ist es Wiederwillen, der dazu führt, dass Vorgaben wiederholt auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist ein großer Unterschied, ob man als Arbeitsschutzpolizei oder als Verbündeter wahrgenommen wird, dem wirklich etwas am Wohlergehen der Kollegen gelegen ist.“

Stefan Ganzke, WunderWerker GmbH

Wichtig ist auch, dass die Führungskräfte Mitarbeiter konstruktiv auf unsichere Handlungen hinweisen und sicheres Verhalten durch positives Feedback fördern.