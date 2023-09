Defense-in-Depth-Strategie: NDR als entscheidender Faktor

Der Markt für Enterprise Security explodiert förmlich vor technischen Innovationen, die Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Sicherheitsstrategie vor schwierige Entscheidungen stellen. Bei der Flut an Optionen sind Security-Abteilungen stets auf der Suche nach dem besten und effektivsten Weg zur Integration von Sicherheitstools, die einen hohen ROI (Return on Investment) erzielen. Als besonders relevant erweist sich bei der Suche Extended Detection and Response (XDR) – eine Strategie, die Transparenz über mehrere Daten hinweg in einer Quelle bietet.

Diese Strategie kann jedoch nicht ohne die Einbeziehung von Network Detection and Response (NDR) bestehen, die sich auf die Analyse von Paketdaten im Netzwerkverkehr und nicht auf Protokolle, Endpunkte oder andere Datenströme konzentriert. Welche Grenzen hat also eine XDR-Strategie, warum müssen paketbasierte NDR-Lösungen ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie sein und warum ist die Kombination beider Sicherheitslösungen die ideale Voraussetzung für einen robusten Echtzeitüberblick über die sich schnell entwickelnde Bedrohungslandschaft und die dynamische Angriffsfläche von heute?

Wo fängt XDR an und wo hört es auf?

Forrester definiert XDR als die Weiterentwicklung von Endpoint Detection and Response (EDR) – die Optimierung der Erkennung, Untersuchung, Reaktion auf und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit. Als Weiterentwicklung von EDR bietet XDR einen proaktiveren Ansatz für die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen, indem die Transparenz über mehrere Datenströme hinweg (Endpunkt, Netzwerk und Cloud) an einer Quelle ermöglicht wird. Was wie eine einfache Definition aussieht, ist in der Ausführung recht komplex. Um eine vollständige und funktionale XDR-Strategie zu erreichen, müssen mehrere Komponenten vorhanden sein – allen voran vielleicht die Netzwerkerkennung und -reaktion (Network Detection and Response, NDR).

Obwohl die Transparenz, die XDR ermöglicht, attraktiv ist und daher von vielen Unternehmen übernommen wird, hat es wie alles andere auch seine Grenzen. XDR fehlt der Einblick in die breitere Netzwerkumgebung eines Unternehmens, was für IT-Verantwortliche bei der Erkennung von Änderungen in den dynamischen Netzwerkaktivitäten und dem Vergleich von Endpunkt- und Cloud-Daten von Nachteil sein kann. Hier kommt NDR ins Spiel und entpuppt sich als „Joker“, da es genau diesen Kontext liefern kann, um den Fokus auf potenzielle Cyberbedrohungen zu richten und diese letztendlich zu vereiteln.