Analyse: Palo Alto Networks und die Übernahme von Chronosphere

Der Sicherheits- und Observability-Markt erlebte kürzlich eine bedeutende Entwicklung mit der Ankündigung der Übernahme des cloudnativen Observability-Unternehmens Chronosphere durch Palo Alto Networks für 3,35 Milliarden US-Dollar. Dieser Schritt ist weit mehr als eine einfache Ergänzung. Er signalisiert eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Sicherheit bereitgestellt wird und wie Cloud-Umgebungen im Zeitalter der KI verwaltet werden.

Die strategische Begründung für diese Transaktion ist klar: Palo Alto Networks möchte die Cloud sichern und gleichzeitig ihre Selbstheilungskräfte fördern, indem das Unternehmen die Konvergenz von Observability, Sicherheit und automatisierten Korrekturmaßnahmen aktiv vorantreibt.

Die Grundlage für Observabilität Der Kern der Übernahme liegt eindeutig in der technischen Grundlage von Chronosphere. Das Unternehmen entstand aus der Notwendigkeit heraus, die Technologie von Uber – einer der weltweit größten und komplexesten verteilten Anwendungstopologien – zu überwachen. Ingenieure entwickelten die Open-Source-Datenbank M3 für verteilte Zeitreihen, die für das Monitoring und die Erfassung von Metriken genutzt wird. Auf dieser Grundlage konnte Chronosphere sein kommerzielles Angebot auf den Prinzipien der ultimativen Skalierbarkeit und Kostenkontrolle für Cloud-native Umgebungen aufbauen. Durch die Übernahme von Calyptia konnte Chronosphere die Technologie integrieren, um eine hochflexible Datenpipeline zu entwickeln. Damit können Benutzer Metriken, Protokolle und Traces intelligent verwalten, was eine ausgefeilte Vorverarbeitung und Datenformung (Data Shaping) ermöglicht. Diese Fähigkeit ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, da Kunden so nicht für die Speicherung jeder einzelnen Rohdaten-Telemetrie bezahlen müssen. Stattdessen können Kunden Daten vor der Erfassung filtern und optimieren, wodurch die typischen wirtschaftlichen Reibungsverluste der Cloud-nativen Beobachtbarkeit entfallen. Diese Pipeline liefert den Kontext und die normalisierten Datenströme, die für einen effektiven KI-gesteuerten Betrieb erforderlich sind. KI benötigt saubere, umfassende Daten, um zuverlässig zu funktionieren.

Vereinheitlichung von SOC und NOC Für Palo Alto Networks rundet diese Übernahme seine Vision der Plattformisierung erheblich ab. Der Deal zeigt, dass die Plattformambitionen von Palo Alto Networks deutlich größer sind als bisher angenommen und über das reine Sicherheitsmanagement hinausgehen. Das Unternehmen strebt nun danach, den grundlegenden Datenkontext zu besitzen, der sowohl von IT-Betriebsteams als auch von Sicherheitsteams genutzt wird, was zu einer Vereinheitlichung des Security Operations Center (SOC) und des Network Operations Center (NOC) führt. Durch die Einbeziehung von Betriebs- und Observability-Daten neben dem traditionellen cyberbezogenen Kontext schließt Palo Alto Networks die Lücke zwischen Laufzeitfehlern, Ausfällen und Sicherheitslücken. Die Daten, die zur Fehlerbehebung bei Latenzspitzen verwendet werden, sind nun dieselben Daten, mit denen auch komplexe Bedrohungen erkannt werden können. Palo Alto Networks konzentriert sich auf die Integration der zugrunde liegenden Datenschicht für IT und Sicherheit. Diese Strategie erweitert die Fähigkeiten seiner Prisma Cloud- und Cortex-Portfolios.

AgentiX und der Weg zur autonomen Fehlerbehebung Das Endziel von Palo Alto Networks ist die autonome Sicherheit und der autonome IT-Betrieb. Hier kommen die Datenfunktionen von Chronosphere direkt zum Tragen und unterstützen diese KI-Ambitionen, insbesondere durch das Cortex-AgentiX-Framework. Das Ziel besteht darin, über die einfache Erkennung von Problemen hinauszugehen und eine autonome Fehlerbehebung für sicherheits- und IT-bezogene Probleme zu erreichen. Die KI-gesteuerten Fehlerbehebungsfunktionen von Chronosphere, die auf dessen Datengrundlage basieren, entsprechen dem Bedarf von AgentiX, den Behebungszyklus zuverlässig zu schließen. Diese Kombination schafft das Potenzial für agentenbasierte Workflows und eine selbstheilende Infrastruktur. Ein KI-Agent kann die Echtzeit-Zustandsdaten von Chronosphere nutzen, um eine Fehlkonfiguration oder einen Fehler zu melden. Anschließend kann er die Korrektur sicher überprüfen und anwenden. Das Ziel besteht darin, prädiktive Analysen und Sicherheit zu bieten, die den Reparaturprozess einleiten, bevor es zu einem vollständigen Ausfall oder einer Sicherheitsverletzung kommt.