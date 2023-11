Agil handeln in der Cloud ohne traditionelle Freigabeprozesse

Um in der Cloud schneller, effizienter und agiler zu handeln, gilt es für Unternehmen, traditionelle Freigabeprozesse zurückzulassen – denn die Cloud ist mehr als nur das Rechenzentrum eines Anderen: Sie erfordert ein anderes, eigenes Organisationsmodell.

Der Schlüssel, um traditionelle Approval-Prozesse hinter sich zu lassen, ohne dabei das Einhalten von Unternehmensrichtlinien und regulatorischer Vorgaben zu gefährden, liegt in einem Cloud-nativen Governance-Ansatz. Hierbei kommt der Self-Service als ein wichtiges Cloud-Prinzip zum Tragen.

In einem guten Qualitätsmanagement hängt die Freigabe des Genehmigers bereits in der traditionellen Governance nicht von der persönlichen Meinung, sondern von definierten Vorgaben ab. Damit diese auch gelebt werden, sind Checklisten für Genehmiger besser durch automatisch geprüfte Regeln in den Cloud-Systemen zu ersetzen.

Balance aus Flexibilität und Kontrolle durch Self-Service Der Self-Service bietet Anwendern in der Cloud eine wertvolle Balance aus Flexibilität und Kontrolle, da Anwender ihre Ressourcen flexibel in Eigenregie bereitstellen. Kontrolliert werden sie durch direkt in der Cloud verankerte und bei jeder Änderung überprüfte Richtlinien. Sie sind interdisziplinär und speisen sich etwa aus: Vorgaben der Informationssicherheit

Vorgaben des Datenschutzes

Vorgaben der Unternehmens-Compliance

Vorgaben branchenspezifischer Zertifizierungen

Budgetvorgaben zum Kosten-Controlling

Betriebs- und Technologievorgaben Richtlinien regeln zum Beispiel, dass ausschließlich europäische Rechenzentren verwendet werden können oder Datenbanken samt Backup einzurichten sind. Durch Pflichtangaben wie Kritikalität, Verantwortlichkeit und Kostenträger kann zudem ein Wildwuchs verhindert werden. „Der Self-Service bietet Anwendern in der Cloud eine wertvolle Balance aus Flexibilität und Kontrolle, da Anwender ihre Ressourcen flexibel in Eigenregie bereitstellen.“ Johannes Stock, Makonis Organisatorisch kann diese Balance zusammen mit anderen Cloud-Themen in einem Cloud Center of Excellence sichergestellt werden, einer dedizierten, crossfunktionalen Organisationseinheit für den reibungslosen Cloud-Einsatz.