5G Fixed Wireless Access: Konnektivität der nächsten Generation

Angesichts des wachsenden Konkurrenzdrucks müssen Unternehmen aus allen Branchen innovativ sein, wenn sie Wettbewerbsvorteile erzielen und ihre Kunden an sich binden wollen. Deren Erwartungen sind heute höher als je zuvor. Wenn Markenanbieter sie nicht erfüllen können, schauen sich die Konsumenten woanders um.

Laut einer Studie von PWC (PDF) würde fast ein Drittel der Kunden (32 Prozent) nach einer einzigen negativen Erfahrung keine Geschäfte mehr mit einem Markenhersteller machen, den sie eigentlich schätzen. Das heißt: Unternehmen, die Kunden erreichen und an sich binden wollen, können sich keine Fehler erlauben.

Eine gute Konnektivität ist daher unerlässlich. Konnektivität ist der Schlüssel zu dauerhafter Flexibilität. Sie ist der Garant für einen kontinuierlichen Geschäftsbetrieb, der nicht von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und geopolitischen Gegebenheiten abhängt. Darüber hinaus ist Konnektivität für Unternehmen der Schlüssel zur Skalierung. Damit bietet sie Unternehmen Schutz vor unerwarteten Ausfallzeiten und ermöglicht eine effiziente Kostenkontrolle.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Konnektivität zu verbessern. Für Aufsehen sorgt derzeit das Thema 5G Fixed Wireless Access (FWA). Diese Technologie bietet einen stabilen, schnellen Internetzugang und leistungsstarke, zuverlässige Lösungen für Unternehmen, die die Erwartungen ihrer Kunden erfüllen und in jeder Situation flexibel bleiben wollen.

Wegweisende Technologie

FWA ist eine funkgestützte 5G-Technologie, die Hochgeschwindigkeitssignale über große Entfernungen übertragen kann. Das hat den Vorteil, dass weniger Herausforderungen in puncto Infrastruktur zu bewältigen sind als bei Glasfaserkabeln und anderen herkömmlichen Breitbandzugängen. 5G FWA bietet mehr Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und garantierte Leistung.

Durch den schnellen Internet-Zugang können Unternehmen den sich ständig ändernden Erwartungen ihrer Kunden gerecht werden. 5G FWA ermöglicht allen Mitarbeitern optimale Konnektivität – unabhängig von ihrem Standort. Das zahlt sich insbesondere an schwer zugänglichen Orten aus, an denen glasfasergebundene Lösungen für eine primäre Konnektivität nur schwer umzusetzen sind. 5G FWA verbindet die Mitarbeiter eines Unternehmens nicht nur untereinander, sondern auch mit ihren Kunden.

Ein weiterer Vorteil von 5G FWA ist die einfache Installation. Im Gegensatz zu herkömmlichen Technologien müssen keine Kabelanschlüsse verlegt werden. Die Aktivierung erfordert nur das entsprechende Know-how und eine 5G-fähige SIM-Karte. Dadurch ist 5G FWA auch weitaus kostengünstiger als viele andere Lösungen auf dem Markt.

5G-FWA-Netze sind außerdem mit Redundanzmaßnahmen und Backup-Verbindungen ausgestattet. Damit bieten sie Unternehmen, die auf einen unterbrechungsfreien Internetzugang angewiesen sind, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Um den FWA-Dienst mit zwei Betreiberfirmen zu nutzen, wird ein standortbasiertes Modem mit zwei SIM-Karten benötigt. Der Kunde kann also immer flexibel auf das Netz umschalten, das die jeweils beste Leistung bietet.

Ob in der Fertigung, der Landwirtschaft oder im Gesundheitswesen – mit 5G FWA erhalten Unternehmen einen schnellen Internetzugang mit weniger Betriebsunterbrechungen sowie ein hohes Maß an Skalierbarkeit. Zudem lässt sich die Technologie schnell bereitstellen. Damit hat sie das Potenzial, viele Branchen zu verändern. Im Einzelhandel ist bereits zu beobachten, wie die Konnektivität durch die Verschmelzung von 5G und WLAN neue Dimensionen erreicht. Die Ergebnisse sind schon erkennbar: ein verbessertes Kundenerlebnis, zuverlässige POS-Dienste (Point Of Sale) und eine schnellere Entscheidungsfindung.