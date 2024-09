ZeroPoint: Speicherkomprimierung für datenintensive Workloads

Die Verarbeitung von KI-Workloads stellt hohe Anforderungen an Rechenleistung und Speicher. Unternehmen suchen daher nach Wegen, diese Prozesse kostengünstiger und effizienter zu gestalten.

Das schwedische Start-up ZeroPoint bietet eine Lösung: eine verlustfreie Speicherkomprimierung, die es erlaubt, bis zu 50 Prozent mehr Daten im Arbeitsspeicher zu speichern und zu verarbeiten.

Speicherkomprimierung: ein unterschätztes Potenzial

Komprimierung ist eine bewährte Technologie, die schon lange in der Datenverarbeitung eingesetzt wird. So erklärt Klas Moreau, CEO von ZeroPoint: „Heutzutage speichern wir keine Daten mehr auf Festplatten, ohne sie zu komprimieren. Doch Untersuchungen zeigen, dass bis zu 70 Prozent der im Arbeitsspeicher vorhandenen Daten überflüssig sind. Warum komprimieren wir diese also nicht im Speicher?“ Die Antwort liegt in den Herausforderungen der Echtzeitkomprimierung.

Abbildung 1: ZeroPoint bewirbt seine Lösung vor allem Hinblick auf das Einsparpotential bei Computerhardware.

Daten werden im Bruchteil einer Sekunde durch den Speicher geschleust, während der Prozessor darauf zugreift. Selbst minimale Verzögerungen können die Performance erheblich beeinträchtigen. Das bedeutet, dass nicht nur die Komprimierung schnell erfolgen muss, sondern auch die Dekomprimierung.

Prozessoren und Primärspeicher entwickeln sich nicht immer im gleichen Tempo, obwohl sie eng miteinander verbunden sind. Wenn der Speicher zu langsam ist, muss der Prozessor untätig auf neue Daten warten, was die Leistung verringert. Eine Lösung zur Speicherkomprimierung kann die CPU-Last erheblich reduzieren und den Datendurchsatz steigern – vorausgesetzt, die Daten lassen sich effizient dekomprimieren.

ZeroPoint möchte diese Herausforderung lösen. Ihre Technologie erfordert keine grundlegenden Änderungen an der Systemarchitektur und kann direkt in bestehende Systeme integriert werden. Die Datenkomprimierung erfolgt auf Cache-Ebene – oftmals mit Datenmengen von nur 512 Bit. Dies macht die Komprimierung besonders schnell und effizient.