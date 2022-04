Wie Unternehmen RPA und Machine Learning zusammen einsetzen

Immer mehr Unternehmen setzen RPA-Funktionen ein. Diese erlauben es ihnen, routinemäßige, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Manchmal benötigen IT-Verantwortliche allerdings mehr Funktionen, welche die Möglichkeiten von RPA übersteigen. Maschinelles Lernen ist hier die Lösung: Mit dem Einsatz von Machine-Learning-Funktionen entsteht eine intelligente Automatisierung, die im Vergleich zu RPA lernfähig ist und sich anpassen kann.

Grundsätzlich sollte die Wahl zwischen robotergestützter Prozessautomatisierung (Robotic Process Automation, RPA) und Machine Learning (ML) vom Anwendungsfall abhängen. Doch in der heutigen KI-Welt herrscht der Irrglaube, dass intelligente Automatisierung (Intelligent Process Automation, IPA) besser sein muss. Dagegen kann RPA durchaus die elegantere Lösung sein.

„Wir betrachten KI und Machine Learning als das Wissen, was zu tun ist, RPA hingegen weiß, wie es geht“, sagt Muthu Alagappan, Chief Medical Officer beim Anbieter der intelligenten Automatisierungsplattform Notable Health. „OCR [Optical Character Recognition, Anm.] kann zum Beispiel verwendet werden, um Informationen aus Versicherungskarten, Fotoausweisen und klinischen Dokumenten zu extrahieren. Von dort aus werden die extrahierten Daten mit RPA in bestehende Aufzeichnungssysteme eingegeben.“

Wie RPA und maschinelles Lernen zusammenarbeiten

RPA führt einfach seinen programmierten Code aus. Wenn sich die Anforderungen ändern, muss es neu programmiert werden. Maschinelles Lernen ist dynamischer.

„Maschinelles Lernen stützt sich auf große Datensätze, um Computersysteme zu informieren, wie sie Entscheidungen treffen sollen“, erklärt Tommy McEvoy, Senior Lead Technologist im Bereich KI beim Management- und IT-Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton. „Ein spannender Fortschritt im Bereich der Automatisierung ist die Integration dieser Fähigkeiten. Dabei wird RPA zum Motor, der ML-, NLP- und KI-Features beschleunigt, einen Output in großem Umfang zu produzieren.“

Abbildung 1: Welche Aufgaben man mit RPA automatisieren sollte

Mit der schnellen Bereinigung und Einspeisung von Daten durch RPA in einen Machine-Learning-Algorithmus kann ein Unternehmen eine vollständig automatisierte Lösung erzielen. Booz Allen Hamilton hat beispielsweise vollautomatische Servicelösungen entwickelt, welche die telefonischen Anfragen von Kunden für Rückerstattungen erfassen. Diese Informationen werden transkribiert, das Anliegen des Kunden wird klassifiziert und dann wird all dies in einen geeigneten Trigger für die Automatisierung umgesetzt.

„Eine echte Automatisierungsplattform umfasst neben RPA und maschinellem Lernen auch Entscheidungsmanagement-Frameworks und Ereignisarchitekturen, um Aktionen auszulösen“, sagt Bill Lobig, Vice President of Product Management bei IBM. „RPA hat bei Technologien zur Dokumentenextraktion, Systemintegration und Prozessanalyse zu einem erheblichen Anstieg geführt. Ich denke, dass all diese Dinge zusammengenommen das sind, was man für eine intelligente Automatisierung braucht. Aber sicherlich sind RPA und maschinelles Lernen ein großer Teil davon.“