So vermeiden Sie mögliche Engpässe beim Storage

Angesichts des rasanten Datenwachstums ist es ein Wunder, wie Rechenzentren, Unternehmen und Menschen so viele Informationen speichern können.

Ist es wahrscheinlich, dass die Speicherindustrie einen Punkt erreicht, an dem ein „Kein Platz“-Schild aufgehängt wird, das den Benutzern mitteilt, dass sie alle neuen Daten löschen müssen, sobald sie sie erzeugen? Werden die Nutzer ihre Datenhistorie verwerfen müssen, um Platz für neue Daten zu schaffen? Oder wird die IT-Abteilung ein zufriedenstellendes Zuhause für diese Datenflut finden? Die Antwort ist nicht einfach.

Welche Grenzen hat die Speicherindustrie?

In einer Studie aus dem Jahr 2018 prognostizierte IDC, dass es bis 2025 175 Zettabyte an Daten geben wird, die gespeichert werden müssen. Die Zahl von 175 Zettabyte erscheint zwar hoch, entspricht aber einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 27 Prozent zwischen 2018 und 2025. Die Zahl verdeutlicht jedoch auch den potenziellen Bedarf an einer großen Menge an Speicherplatz innerhalb weniger Jahre.

Heute üben sich sowohl Flash-Speicher- als auch Festplatten-Hersteller in Disziplin bei ihrem Produktionswachstum. Obwohl sie mehr ausliefern könnten, halten sie es für profitabler, ein Überangebot zu vermeiden, da dies einen Preisverfall auslösen würde. Die Flash-Hersteller steuern ihre Produktion derzeit so, dass sie mit einer Rate von etwa 30 Prozent wächst, während die Festplattenhersteller ihre Lieferungen mit einer jährlichen Rate von etwa 20 Prozent steigern, so eine Auswertung von Objective Analysis.

Die Hersteller überprüfen und korrigieren diese Wachstumszahlen vierteljährlich und erweitern ihre Produktionskapazitäten mit Bedacht, um sie zu unterstützen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein versehentliches Überangebot vor 2025 lange anhalten würde.

Die NAND-Flash-Lieferungen der SSD-Hersteller sind im Vergleich zu den Lieferungen der Festplattenhersteller immer noch gering und werden wahrscheinlich noch lange Zeit weit zurückbleiben. Der Großteil der 175 Zettabytes wird auf Festplatten gespeichert werden.

Da jedoch die Lieferungen von Festplatten langsamer wachsen als die von IDC prognostizierten 27 Prozent, muss man sich fragen, ob sich die Branche auf einen Engpass bei der Datenspeicherung vorbereitet?

Vielleicht, aber bedenken Sie, dass die Datenkomprimierung immer mehr zunimmt, was bedeutet, dass diese 175 Zettabyte im Jahr 2025 nicht mehr so groß sein werden beziehungsweise nicht den gleichen Speicherplatz benötigen. Auch wenn die Festplattenhersteller den Kapazitätsbedarf wahrscheinlich nicht decken können, dürfte der Mangel an Datenspeichern in den nächsten fünf Jahren nicht apokalyptisch sein. Längerfristig werden neue Technologien wie DNA-Speicher auftauchen und Geräte bereitstellen, die das Äquivalent des gesamten heutigen Internets auf einer Fläche speichern, die nicht größer ist als ein oder zwei Rechenzentrums-Racks.

Dennoch sollten Sie sich auf einen Engpass einstellen, um besser darauf vorbereitet zu sein.