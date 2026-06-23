Ist KI wirklich kostengünstiger als menschliche Arbeitskraft?

Es mangelt nicht an Spekulationen, Befürchtungen und Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von KI auf die menschliche Arbeitswelt. Einige argumentieren, dass KI mehr Arbeitsplätze für Menschen schaffen wird, als sie vernichtet, doch angesichts der steigenden Zahl von Stellenstreichungen lässt sich diese Position nur schwer verteidigen.

Anfang 2026 baute das US-Unternehmen Block 40 Prozent seiner Belegschaft ab und verwies dabei ausdrücklich auf KI-Fähigkeiten. Salesforce strich 4.000 Stellen im Kunden-Support. Im Mai 2026 entließ Meta 10 Prozent seiner Belegschaft – rund 8.000 Mitarbeiter. Auch Oracle und Snap folgten diesem Beispiel mit Entlassungen in technischen Bereichen und führten dabei die durch KI gesteigerte Effizienz als Grund an. Die gemeinsame Prämisse hinter all diesen Entscheidungen ist, dass KI Unternehmen weniger kostet als Menschen.

Ein Bericht von Axios zeigt gleichzeitig, dass einige Unternehmen mittlerweile mehr für KI-Rechenleistung ausgeben als für die Gehälter der Mitarbeiter, die durch diese Tools ersetzt werden sollen. Aktionäre beginnen, Nachweise für die Rentabilität von KI-Ausgaben zu fordern, und die meisten Unternehmen sind noch nicht in der Lage, diese zu liefern.

„Die meisten Unternehmen unterschätzen die tatsächlichen Kosten der KI, weil sie diese mit Gehältern vergleichen, anstatt sie mit den Gesamtkosten zu vergleichen, die damit verbunden sind, KI in einer realen Geschäftsumgebung tatsächlich zum Laufen zu bringen“, kommentierte Eric Helmer, Chief Technology Officer bei Rimini Street.

Die wahren Kosten der KI Die meisten Unternehmen schätzen die Kosten für die KI-Implementierung auf kaum mehr als Lizenzgebühren und Rechenkosten. Was bei diesem Vergleich jedoch durchweg übersehen wird, ist, wo die tatsächlichen Ausgaben liegen. „Die Gesamtkosten sind oft zwei- bis dreimal höher als ursprünglich prognostiziert, und der Zeitrahmen für die Realisierung von Einsparungen ist viel länger als erwartet“, sagt Helmer. Anfängliche Implementierungskosten Eine ordnungsgemäße Einrichtung erfordert die Integration der KI in andere Unternehmensplattformen, was oft mit erheblichem technischem Aufwand verbunden ist. „In komplexen oder risikoreichen Arbeitsabläufen kann sich der prognostizierte ROI – wenn man Support, Evaluierung, Nacharbeiten und Überwachung mit einbezieht – leicht verringern und in manchen Fällen sogar gänzlich verschwinden“, erläutert Mark Quinn, Leiter des KI-Betriebs bei Pearl. Laufende Betriebskosten Die Kontrolle der KI-Betriebskosten ist schwieriger als die Kontrolle von Personalbudgets. Token-basierte API-Gebühren können ohne Vorwarnung steigen, und die Infrastruktur, die heutige Modelle unterstützt, kann innerhalb weniger Monate veralten. „Personalkosten hingegen lassen sich sehr leicht vorhersagen, da Unternehmen selbst über die Gehälter und Sozialleistungen ihrer Mitarbeiter entscheiden“, sagt Brian Jackson, Principal Research Director bei der Info-Tech Research Group Personalkosten Schulungen, Governance-Strukturen und Einarbeitungsprogramme sind laufende Kosten, keine einmaligen Implementierungskosten. „Die finanzielle Gleichung für KI muss berücksichtigen, dass eine Transformation nur dann Wert schafft, wenn die Organisation so gestaltet ist, dass sie diesen Wert aufnehmen kann“, sagt Christine Park, Chief People and AI Transformation Officer bei Branch. Datenbereitschaft und Qualitätssicherung Datenaufbereitung, Qualitätssicherung und fehlgeschlagene Experimente werden im ursprünglichen Business Case selten berücksichtigt. „KI ist keine einmalige Anschaffung; sie ist ein lebendiges System, das kontinuierliche menschliche Überwachung und operative Investitionen erfordert“, erklärt Helmer. Opportunitätskosten Ressourcen, die in der KI-Infrastruktur gebunden sind, stehen für andere technologische Prioritäten nicht mehr zur Verfügung. Greg Ingino, Chief Technology Officer bei Litera, musste dies auf die harte Tour lernen, als die KI-gesteuerte Codegenerierung neue Investitionen in CI/CD-Pipelines und die Bereitstellungsinfrastruktur erforderte, um den erhöhten Durchsatz bewältigen zu können. „Die Wirtschaftlichkeit stimmt nach wie vor, aber die Art der Investition unterscheidet sich von dem, was wir ursprünglich prognostiziert hatten, und Unternehmen, die die Kosten für die Umsetzung ihrer eigenen Produktivitätssteigerungen und die veränderten Konsumgewohnheiten nicht einkalkulieren, werden ins Hintertreffen geraten“, sagt er.

Wenn KI mehr kostet als menschliche Arbeitskräfte Der Kostenvergleich zwischen KI und menschlichem Personal scheitert in fünf spezifischen Szenarien, in denen KI nicht kosteneffizient ist. Aufgaben mit geringem Volumen und hoher Komplexität. Hohe Fixkosten zahlen sich nur aus, wenn sie sich auf große, konstante Arbeitslasten verteilen. In einem kürzlich geführten Gespräch mit dem CIO eines Getränkevertriebsunternehmens analysierte Helmers Team, ob KI einen zweiwöchigen Kunden-Onboarding-Prozess auf weniger als einen halben Tag verkürzen könnte. Die prognostizierten Kosten beliefen sich auf etwa drei Jahre Arbeitsaufwand für das Team, das diese Aufgabe bereits bewältigte. Der CIO behielt den menschlichen Arbeitsablauf bei. „Diese Erfahrung hat bestätigt, dass schneller nicht immer besser ist, wenn sich der finanzielle Ertrag nicht mit der Kostenstruktur des Unternehmens deckt“, sagt Helmer.

Hohe Fixkosten zahlen sich nur aus, wenn sie sich auf große, konstante Arbeitslasten verteilen. In einem kürzlich geführten Gespräch mit dem CIO eines Getränkevertriebsunternehmens analysierte Helmers Team, ob KI einen zweiwöchigen Kunden-Onboarding-Prozess auf weniger als einen halben Tag verkürzen könnte. Die prognostizierten Kosten beliefen sich auf etwa drei Jahre Arbeitsaufwand für das Team, das diese Aufgabe bereits bewältigte. Der CIO behielt den menschlichen Arbeitsablauf bei. „Diese Erfahrung hat bestätigt, dass schneller nicht immer besser ist, wenn sich der finanzielle Ertrag nicht mit der Kostenstruktur des Unternehmens deckt“, sagt Helmer. Arbeit, die von Ermessensentscheidungen abhängt. Der Test besteht darin, zu prüfen, ob die Anforderungen einer Rolle mit den Stärken eines LLM übereinstimmen. „Ein Umfeld, das viel Ermessensspielraum bei der Entscheidungsfindung, kreatives Denken als Reaktion auf neue Variablen, eine schnelle Neugewichtung von Aufgaben erfordert oder von zwischenmenschlichen Beziehungen abhängt, wird immer den Menschen den Vorzug geben“, sagt Jackson.

Der Test besteht darin, zu prüfen, ob die Anforderungen einer Rolle mit den Stärken eines LLM übereinstimmen. „Ein Umfeld, das viel Ermessensspielraum bei der Entscheidungsfindung, kreatives Denken als Reaktion auf neue Variablen, eine schnelle Neugewichtung von Aufgaben erfordert oder von zwischenmenschlichen Beziehungen abhängt, wird immer den Menschen den Vorzug geben“, sagt Jackson. Sich schnell ändernde Anforderungen. Wenn sich die Art der Arbeit schneller ändert, als ein Modell aktualisiert werden kann, summieren sich die Kosten für die Umschulung, und die Ausnahmen übersteigen das, wofür die KI trainiert wurde.

Wenn sich die Art der Arbeit schneller ändert, als ein Modell aktualisiert werden kann, summieren sich die Kosten für die Umschulung, und die Ausnahmen übersteigen das, wofür die KI trainiert wurde. Stark regulierte Umgebungen. Anforderungen an die menschliche Überprüfung in Umgebungen mit einem hohen Maß an Rechenschaftspflicht verändern die Wirtschaftlichkeit von KI. Ingino verweist darauf, dass in seinem Unternehmen Litera – einem Legal-Tech-Unternehmen – eine übersehene Klausel oder ein Fehler beim Dokumentenvergleich einen Berufshaftpflichtanspruch nach sich zieht. Bei Litera werden mittlerweile fast 70 Prozent des Codes, der in die Produktion geht, von KI generiert, doch jede einzelne Zeile muss vor der Auslieferung weiterhin von einem Entwickler überprüft und genehmigt werden.

Anforderungen an die menschliche Überprüfung in Umgebungen mit einem hohen Maß an Rechenschaftspflicht verändern die Wirtschaftlichkeit von KI. Ingino verweist darauf, dass in seinem Unternehmen Litera – einem Legal-Tech-Unternehmen – eine übersehene Klausel oder ein Fehler beim Dokumentenvergleich einen Berufshaftpflichtanspruch nach sich zieht. Bei Litera werden mittlerweile fast 70 Prozent des Codes, der in die Produktion geht, von KI generiert, doch jede einzelne Zeile muss vor der Auslieferung weiterhin von einem Entwickler überprüft und genehmigt werden. Unternehmen mit unzureichender Datenreife. Die Qualität der Dateninfrastruktur entscheidet darüber, ob KI im Produktivbetrieb zuverlässig funktionieren kann. „KI, die auf Daten minderer Qualität läuft, verursacht kostspielige Fehler statt Einsparungen“, sagt Sean Ryan, Partner und Leiter des Technologiebereichs bei der Alexander Group. Die Bedingungen, die in solchen Szenarien zum Scheitern der KI führen, verdeutlichen auch, wo sie erfolgreich ist, wenn diese Bedingungen umgekehrt sind. Ein von Jackson angeführtes Beispiel aus einer Kundenorganisation ist ein Krankenhaus, das KI einsetzte, um das Pflegepersonal bei Versicherungsformalitäten zu unterstützen. Das Pflegepersonal verbrachte 20 Prozent seiner Zeit mit den Formalitäten, die von den Krankenkassen für die Auszahlung von Leistungen verlangt wurden. Als das Krankenhaus vorhandene Patientendaten nutzte, um diesen Prozess zu automatisieren, hatten die Pflegekräfte mehr Zeit für die Patienten. „Dadurch wurde die Pflegekapazität effektiv erhöht, als wären 20 Prozent mehr Pflegekräfte eingestellt worden, was die Patientenerfahrung und die Gesundheitsergebnisse verbesserte“, so Jackson.

Framework zur Berechnung des ROI Eine Analyse von Gartner vom Juni 2025 prognostizierte, dass über 40 Prozent der Projekte mit agentischer KI bis Ende 2027 aufgrund eskalierender Kosten und unklarer geschäftlicher Vorteile eingestellt werden. Standardmodelle zur Berechnung des KI ROI unterschätzen die Kosten auf beiden Seiten. Eine umfassende KI-Kostenanalyse muss die verdrängten Arbeitskräfte ebenso gründlich berücksichtigen wie die Technologie, die sie ersetzt. „Der Fehler besteht darin, KI als einmalige Implementierungskosten zu behandeln, obwohl sie in Wirklichkeit eine operative Fähigkeit ist“, sagt Quinn. Gesamtbetriebskosten. Ein ehrliches Gesamtbetriebskostenmodell erfordert Eingaben, die in den meisten Business Cases ausgelassen werden. Helmer nennt die wesentlichen Punkte: Datenverarbeitung und -aufbereitung Systemintegration Change-Management Laufender Modellbetrieb und Umschulung Governance und Compliance

Ein ehrliches Gesamtbetriebskostenmodell erfordert Eingaben, die in den meisten Business Cases ausgelassen werden. Helmer nennt die wesentlichen Punkte: Time-to-Value. Renditen stellen sich später als prognostiziert ein, wenn die Kosten für Integration und Change-Management bereits zu Beginn der Investition vorzeitig anfallen.

Renditen stellen sich später als prognostiziert ein, wenn die Kosten für Integration und Change-Management bereits zu Beginn der Investition vorzeitig anfallen. Skalierbarkeitsschwellen. Einzelne KI-Einheiten werden erst dann rentabel, wenn ein ausreichendes Volumen erreicht ist. Die Variabilität von Geschäftsprozessen verzögert durchweg den Zeitpunkt, zu dem diese Schwelle erreicht wird.

Einzelne KI-Einheiten werden erst dann rentabel, wenn ein ausreichendes Volumen erreicht ist. Die Variabilität von Geschäftsprozessen verzögert durchweg den Zeitpunkt, zu dem diese Schwelle erreicht wird. Risikobereinigte Renditen. Jedes seriöse Finanzplanungsmodell für KI muss die Kosten für Personalabbau berücksichtigen. „Wenn Unternehmen Personal abbauen, um KI-Investitionen zu finanzieren oder zu rechtfertigen, sind die Kosten – die sie oft nicht in ihre Modellierung einbeziehen – genau jene, die erst dann sichtbar werden, wenn der Schaden bereits entstanden ist“, sagt Dr. Andrea Derler, leitende Forscherin bei Visier.

Jedes seriöse Finanzplanungsmodell für KI muss die Kosten für Personalabbau berücksichtigen. „Wenn Unternehmen Personal abbauen, um KI-Investitionen zu finanzieren oder zu rechtfertigen, sind die Kosten – die sie oft nicht in ihre Modellierung einbeziehen – genau jene, die erst dann sichtbar werden, wenn der Schaden bereits entstanden ist“, sagt Dr. Andrea Derler, leitende Forscherin bei Visier. Qualitative Vorteile. Geschwindigkeitsgewinne, Verbesserungen der Genauigkeit und die Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter, die nun für höherwertige Aufgaben freigesetzt werden, sind echte Vorteile; sie müssen jedoch explizit modelliert und dürfen nicht einfach vorausgesetzt werden.