Wer auf seinem mobilen Apple-Gerät ab iOS 14 (also auch iOS 15) installiert hat und als Internet- beziehungsweise WLAN-Router eine Fritz!Box von AVM oder baugleiche Geräte wie die HomeServer von 1&1 verwendet, erlebt unter Umständen eine unliebsame Überraschung. Plötzlich ist der Internetzugang via WLAN nicht mehr möglich. Auch in Firmennetzwerken mit anderer Hardware kann es zu Problemen kommen.

Die Meldung im Browser lautet beispielsweise „Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte.“ Oder es kommt ein Hinweis mit Fritz!Box-Logo „Gerätesperre aktiv: Der Internetzugang des Gerätes ist gesperrt.“

In Zeiten von verstärkter Home-Office-Arbeit kann das die Produktivität erheblich einschränken oder ist zumindest ärgerlich. Das Problem tritt unter bestimmten Umständen auf:

Internet/Filter ihren Sie haben in der Fritz!Box-Oberfläche unterihren Router so abgesichert, dass neue Geräte automatisch gesperrt werden.

Eventuell klagt auch der Nachwuchs, dass die Kindersicherung ihn nicht mehr Online gehen lässt, obwohl die Internetzeit noch nicht aufgebraucht ist.

Wenn Ihre Fritz!Box-Einstellungen neue Geräte grundsätzlich erlauben und ihnen uneingeschränkt Internetzugang gewähren, sollten sie nicht betroffen sein.

Die Lösung ist nun nicht, die Sicherheit laxer zu handhaben und alles zu erlauben. Die Ursache ist viel mehr bei einer neuen Funktion von iOS 14 (und damit vermutlich auch in späteren iOS-Versionen) zu suchen und diese zu ändern.

Um die Privatsphäre besser zu schützen, hat Apple die Funktion Private WLAN-Adresse eingeführt. Für jedes WLAN lässt sich damit festlegen, ob das iOS-Gerät sein MAC-Adresse alle 24 Stunden ändern soll. Sinn ist es, ein Tracking über diese (üblicherweise feste) physische Adresse zu verhindern. Als Voreinstellung ist die Funktion für alle WLANs aktiv.

Abbildung 1: Die Funktion Private WLAN-Adresse kann Probleme in Heim- und Firmennetzwerken verursachen.

In Kombination mit der Fritz!Box führt das dazu, dass der Internetfilter anhand der neuen Mac-Adresse auch ein neues Gerät vermutet, das zuvor noch nicht im WLAN war. Bei entsprechenden Sicherheitseinstellungen (siehe oben) führt das zur Sperre des Geräts.