Wie Unternehmen von IPv4 auf IPv6 migrieren können

Unternehmensnetzwerke, die mit der IP-Version 4 (IPv4) arbeiten, verpassen möglicherweise die Verbesserungen, die IPv6 mit sich bringt. Die Umstellung von IPv4 auf IPv6 ist zwar zeit- und arbeitsaufwändig, doch können Unternehmen einige Methoden prüfen, um zu entscheiden, ob sie die Umstellung vornehmen sollten.

IPv4 ist zwar nicht das modernste IP-Adressformat , aber es ist nach wie vor das am häufigsten verwendete in Unternehmen. Es gibt mehrere Gründe, warum eine Organisation lieber bei IPv4 bleibt, als auf IPv6 umzusteigen. Zu den Argumenten für IPv4 gehören:

Wie man von IPv4-Netzwerken zu IPv6 migriert

Unternehmen, die die Vorteile von IPv6 nutzen möchten, können drei gängige Methoden für den Übergang in Betracht ziehen. Netzwerkteams müssen so keine komplette Erneuerung der Netzwerkhardware vornehmen, die in der Regel zu Kompatibilitätsproblemen führt oder erhebliche Ausfallzeiten des Netzwerks erfordert.

Nachfolgend finden Sie drei Möglichkeiten für den Übergang von IPv4 zu IPv6:

Aufbau eines Dual-Stack-Netzwerks. Verwenden von IPv6-Tunneling. Einsatz von NAT Protocol Translation (NAT-PT).

Aufbau eines Dual-Stack-Netzwerks

Die meisten modernen Unternehmensnetzwerke können in einem Dual-Stack-Modus betrieben werden, das heißt, das Netzwerk kann mit einigen Netzwerkkomponenten und Endpunkten über IPv6 und mit anderen über IPv4 kommunizieren. Da die Mehrheit der mit dem Internet verbundenen Geräte nur mit IPv4 kommuniziert, ist es für Unternehmen unerlässlich, beide Protokolle zu verwenden.

IPv6-Tunneling verwenden

Unternehmen haben die Möglichkeit, IPv6-Tunneling zu verwenden, um IPv6-Pakete über einen verschlüsselten Tunnel zu transportieren. IPv6-Tunneling hilft bei der Verbindung von Netzwerkgeräten, die IPv6 nicht unterstützen. Unternehmen können IPv6-Tunneling auch für die Migration zu IPv6 nutzen, während sie nach und nach veraltete IPv4-Netzwerkgeräte ersetzen.

NAT Protocol Translation verwenden

NAT-PT ist ein Dienst, der IPv4-Adressen in IPv6-Adressen umwandelt und umgekehrt. NAT-PT funktioniert ähnlich wie Standard-NAT, das nicht im Internet routbare IPv4-Adressen in eine oder mehrere öffentlich adressierbare IPv4-Adressen übersetzt. In Situationen, in denen beide Protokolle nebeneinander existieren müssen, kann die Einrichtung von NAT-PT-Gateways einen reibungslosen Übergang ermöglichen, wenn alternde Hardware und Endpunkte im Laufe der Zeit auf IPv6-fähige Alternativen umgestellt werden.