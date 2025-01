VEC: Wenn Angreifer vorgeben, Lieferanten zu sein

Sowohl die Kompromittierung von Anbieter-E-Mails (Vendor E-Mail Compromise, VEC) als auch die Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails (Business E-Mail Compromise, BEC) sind Taktiken, mit denen böswillige Akteure E-Mails als Druckmittel einsetzen.

Obwohl VEC- und BEC-Angriffe in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, gibt es doch wichtige Unterschiede. Im Folgenden werden diese Unterschiede untersucht und es wird erläutert, wie sie funktionieren und wie Unternehmen verhindern können, dass diese Angriffe ihre Mitarbeiter und den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen.

Angriffe auf die E-Mail-Konten von Anbietern liegen vor, wenn ein böswilliger Angreifer versucht, sich als das E-Mail-Konto eines Anbieters auszugeben oder dieses zu kompromittieren, um dessen Kunden zu täuschen. Die Kunden erhalten E-Mails, die legitim erscheinen, in Wirklichkeit aber betrügerische Mitteilungen sind, in denen Geld, sensible Informationen oder Handlungen des Opfers gefordert werden, die zu Informationen führen könnten, die dem Angreifer nützen.

Wie sich BEC und VEC unterscheiden?

BEC-Angriffe sind ähnlich, und die Begriffe werden oft synonym verwendet. Beide fallen unter denselben Begriff, und beide basieren auf Social Engineering und Phishing. VEC- und BEC-Betrug haben auch ein ähnliches Ziel, nämlich die Opfer so zu manipulieren, dass sie den Betrügern Geld oder sensible Daten liefern.

BEC- und VEC-Angriffe unterscheiden sich jedoch in ihrem Umfang und Ausmaß. BEC-Angriffe zielen auf die internen Mitarbeiter eines Unternehmens ab, insbesondere auf diejenigen mit Zugang zu Finanzkonten und -systemen. In einem klassischen BEC-Beispiel sendet ein als CEO getarnter Angreifer eine E-Mail an den Finanzchef des Unternehmens oder einen Mitarbeiter mit Zugang zu den Bankkonten des Unternehmens und fordert die Überweisung von Geldern an einen Dritten - und zwar umgehend. Ein anderes BEC-Szenario könnte darin bestehen, dass ein Angreifer, der sich als Partner eines Unternehmens ausgibt, eine E-Mail an die Finanzabteilung des Unternehmens sendet, um eine dringende Zahlung für eine Rechnung zu erbitten.

Beim Vendor E-Mail Compromise hingegen geben sich Cyberkriminelle als vertrauenswürdige Anbieter oder Lieferanten aus. Bei solchen Angriffen werden kompromittierte Anbieterkonten verwendet oder ähnlich aussehende E-Mail-Adressen erstellt, um die Opfer dazu zu bringen, finanzielle oder andere vertrauliche sensible Daten oder Gelder bereitzustellen.

VEC-Betrugsversuche sind in der Regel ausgefeilter als ihre BEC-Gegenstücke, da der Angreifer mehr Nachforschungen anstellt und sich auf gezielte Informationen stützt, um glaubwürdiger zu erscheinen.