Tools und Tipps für virtuelle Netzwerk-Load-Balancer

Im einfachsten Fall ist ein Load Balancer ein Mechanismus, der den Datenverkehr auf mehrere Ziel-Hosts verteilt, um sicherzustellen, dass nicht ein einzelner Host die gesamte Arbeitslast aufnimmt. Ein DNS Load Balancer zum Beispiel verteilt DNS-Namensauflösungsanfragen auf mehrere DNS-Server, um zu verhindern, dass einzelne Server überlastet werden. Load Balancer werden auch eingesetzt, um Webservern zu helfen, Zeiten mit hoher Nachfrage zu bewältigen.

In der Vergangenheit wurden Load Balancer entweder als Hardware oder als Software eingesetzt. Hardware Load Balancer sind physische Geräte, die bei der Verteilung von Anfragen an Backend-Server einen bestimmten Durchsatz liefern. Software Load Balancer erfüllen dieselbe Aufgabe, kommen aber ohne Hardware aus, wodurch IT-Teams in der Lage sind, sich an Änderungen der Netzwerkarchitektur anzupassen. Software Load Balancer sind außerdem besser skalierbar als ihre Hardwaregegenstücke, da ihre Leistung nicht durch eine starre oder physische Konfiguration eingeschränkt ist.

IT-Teams haben mehrere Optionen für virtuelle Load Balancer. Die Angebote der Anbieter unterscheiden sich sowohl in der Architektur als auch im Leistungsumfang. Virtuelle Load Balancer (also Software) sind lediglich abstrahierte Appliances. Sie funktionieren ähnlich wie Hardware Load Balancer, laufen aber auf virtueller Hardware und verteilen die Anfragen über virtuelle Maschinen (VM).

Beim Einsatz eines virtuellen Load Balancers müssen Unternehmen die VM-Affinitätsregeln genau beachten. Stellen Sie sich vor, dass ein virtueller Load Balancer Webanfragen auf mehrere virtualisierte Web-Frontend-Server verteilt. Wenn alle diese virtualisierten Webserver auf demselben physischen Host laufen, müsste ein einziger physischer Server immer noch die gesamte Last der eingehenden Webanfragen tragen – und das, obwohl der Load Balancer durch die Verteilung der Arbeitslast auf virtuelle Server eine unverhältnismäßige Aufteilung der Gesamtarbeitslast verhindert. Es müssen daher Regeln aufgestellt werden, die sicherstellen, dass die virtuellen Webserver immer auf mehrere Host-Server verteilt sind und nicht auf einem einzigen Host residieren.

Abbildung 1: Load Balancer verteilen die Anfragen, um die Überlastung einzelner Server zu verhindern.

Load Balancer auf Microsoft Azure Microsoft bietet einen virtuellen Load Balancer für das Netzwerk innerhalb der Azure-Cloud. IT-Betriebsteams können den Azure Load Balancer entweder als öffentlichen Load Balancer oder als privaten beziehungsweise internen Load Balancer konfigurieren. Ein öffentlicher Load Balancer nimmt eingehenden Datenverkehr aus dem externen Netzwerk entgegen und verteilt diesen auf eine Reihe von Hosts. Im Falle des Azure Load Balancers verwenden Sie die IP-Adressübersetzung, um den Verkehr auf Azure-VMs zu verteilen. IT-Teams können auch einen internen oder privaten Load Balancer für nicht mit dem Internet verbundene Ressourcen einsetzen. Die IT könnte einen öffentlichen Load Balancer verwenden, um Anfragen aus dem Internet an die Frontend-Server zu verteilen. Dieselben Frontend-Server müssen jedoch auch auf Backend-Datenbanken zugreifen. Wenn die Datenbanken über mehrere virtuelle Hosts repliziert wurden, könnte ein interner Load Balancer die Anfragen von den Web-Frontend-Servern an die Backend-Datenbankserver verteilen.

Nginx Load Balancer Nginx ist ein weiteres Tool für virtuelles Netzwerk-Load-Balancing, das sowohl eine Open-Source-Version als auch einen Load Balancer mit umfassenderem Funktionsumfang bietet, der in Nginx Plus enthalten ist. Der Hauptunterschied zwischen den Plus- und Open-Source-Produkten besteht darin, dass Plus die Funktionen von Nginx Open Source um aktive Zustandsprüfungen und die Integration der DNS-Service-Erkennung ergänzt. Beide unterstützen Load Balancing für HTTP-, TCP- und UDP-Datenverkehr sowie Layer 7 Request Routing und Session Persistence. Nginx ist mehr als nur ein Load Balancer. Es kann auch so konfiguriert werden, dass es als Content-Cache oder Webserver-Reverse-Proxy fungiert. Nginx Plus umfasst ein integriertes Überwachungs-Dashboard und Unterstützung für hohe Verfügbarkeit.

Kemp LoadMaster Die Funktionen, die IT-Teams mit LoadMaster erhalten, variieren je nach Lizenzierungsmodell. Kemp bietet unbefristete, abonnierte, dosierte und gepoolte Lizenzen an. Die unterstützten Durchsatzraten reichen von 50 MBit aufwärts, wobei einige Optionen unbegrenzten Durchsatz bieten. Kemp LoadMaster bietet Level 4 und Level 7 Load Balancing für TCP- sowie UDP-Datenverkehr und arbeitet mit den meisten Hypervisoren und Cloud-Plattformen zusammen.