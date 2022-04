So verhindern Sie VM-Latenzprobleme mit VMware NUMA Observer

Die Ingenieure von VMware Flings haben das Tool NUMA Observer entwickelt, um Planungsprobleme zu erkennen und zu lösen. Das Tool durchsucht Ihr vSphere-Inventar, um virtuelle Maschinen (VMs) zu identifizieren, die sich auf demselben Host befinden und auf denselben Prozessor zugreifen. Zusätzlich sammelt es Remote-Speicherdaten und sendet Warnungen wenn CPU oder VM-Speicher überlastet sind.

NUMA Observer sucht nur nach virtuellen Maschinen, für die der Administrator die CPU-Affinität konfiguriert hat; in der Standardkonfiguration laufen VMs auf demselben Prozessor. Der CPU-Scheduler sorgt dafür, dass sie nicht gleichzeitig versuchen, auf ihn zuzugreifen.

Wenn Sie große virtuelle Workloads betreiben, ist es wichtig, die Latenz zu reduzieren und den VMs genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Virtualisierungsadministratoren Affinitäten zu NUMA-Knoten (Non-Uniform Memory Access) planen, die CPU und RAM kombinieren. Ineffizientes Scheduling, Migrationen und Failover führen jedoch meist zu Leistungsproblemen, die nur schwer zu erkennen sind. Mit NUMA Observer steht Administratoren nun ein Tool zur Verfügung, das diesen Erkennungsprozess vereinfacht.

Es gibt jedoch Anwendungsfälle, die große Mengen an CPU-Kapazität und Arbeitsspeicher erfordern. Wenn einer VM Dutzende von virtuellen CPUs und Hunderte von Gigabyte Arbeitsspeicher zugewiesen sind, besteht die Möglichkeit, dass eine VM nicht in einem NUMA-Knoten laufen kann und Administratoren die Planung selbst übernehmen müssen.

Aktuelle Server haben mehr Kerne pro CPU und viel Speicher, so dass für die meisten VMs nur einige Kerne und 16 GB RAM ausreichen, um Planungsprobleme zu vermeiden; sie passen in einen NUMA-Knoten und müssen sich nicht über CPUs und Speicher erstrecken.

Installieren und Ausführen von NUMA Observer

VMwares NUMA Observer steht auf der VMware-Flings-Website zum Download bereit. Um das Tool auszuführen, extrahieren Sie die Zip-Datei und starten Sie sie mit dem Java-Befehl java -jar <path-to-jar-file>.

Die folgende Abbildung zeigt das Ausführen des Programms mit dem optionalen Parameter -sslNoVerify. Das Test-Setup des vCenter-Servers verwendet ein selbstsigniertes Zertifikat, dessen Prüfung Sie mit diesem Schritt umgehen können.

Nachdem das Tool gestartet wurde, öffnen Sie einen Browser auf demselben Computer und rufen Sie in Ihrem Browse den Anmeldebildschirm auf. Authentifizierung ist erforderlich, um auf einen vCenter-Server oder einen einzelnen ESXi-Host zuzugreifen.

Abbildung 2: Mit diesem Java-Befehl starten Sie VMware NUMA Observer.

Auf dem Startbildschirm können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. In unserem Beispiel setzen wir eine Konfiguration mit 128 GB RAM ein – also eine ziemlich große VM; in Testumgebungen brauchen Sie normalerweise keine VMs mit so viel RAM.

Abbildung 3: Hier sehen Sie die fortgeschrittenen Einstellungen für NUMA Observer.

Nach der Anmeldung können Sie auf dem Hauptbildschirm eine manuelle Prüfung auf VM-Prozessorüberschneidungen starten oder den Prozess für eine automatische Ausführung planen. Das Intervall für die Suche nach Überlappungen ist eine erweiterte Option, die Administratoren vor der Anmeldung konfigurieren; das Standardintervall beträgt eine Minute.

Das nächste Bild zeigt das Ergebnis der Suche, nämlich dass es vier VMs auf demselben Host gibt, die alle auf den CPUs 0 und 1 laufen sollen. Dies ist genau die Sorte Planungskonflikt, nach der NUMA Observer sucht.

Abbildung 4: NOMA Observer ist fertig konfiguriert.

Um dieses Problem zu beheben, verschieben Sie die VMs auf andere Hosts, damit sie jeweils auf ihrer eigenen CPU und auf ihrem eigenen Host laufen können. Mit NUMA Observer haben Administratoren jetzt ein Werkzeug, um Konflikte bei der Prozessplanung zu finden und Leistungsprobleme mit großen VMs zu vermeiden.