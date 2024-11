Was sind vier wichtige BIOS-Einstellungen für Intel-CPUs?

Um die Leistung Ihres Servers voll auszunutzen, können Sie Konfigurationen vornehmen, beispielsweise durch die Einstellungen des BIOS. Achten Sie dabei aber unbedingt auf die Betriebstemperatur und einen steigenden Energiebedarf.

Warnungen zu BIOS-Einstellungen

Wenn es möglich ist, die Leistung eines Servers durch einfache BIOS-Einstellungen (Basic Input/Output System) zu verbessern, stellt sich sofort die Frage: Warum hat der Hersteller die Maschine nicht bereits mit den bestmöglichen BIOS-Einstellungen ausgeliefert?

Dafür gibt es mehrere Gründe. In einigen Fällen können Einstellungen zur Leistungssteigerung die Stabilität des Servers beeinträchtigen. In anderen Fällen geht die Leistungssteigerung mit einer höheren Betriebstemperatur, einem höheren Stromverbrauch oder beidem einher. Die Hersteller versuchen in der Regel, die richtige Balance zwischen Leistung, Energieverbrauch und Zuverlässigkeit zu finden. Sie sollten daher immer bedenken, dass eine Feinabstimmung des BIOS unbeabsichtigte Folgen haben kann.

Denken Sie auch daran, dass jeder Server anders ist. Die Marke, das Modell, die Architektur und natürlich auch das Alter eines Servers beeinflussen die verfügbaren BIOS-Einstellungen. Einige der beschriebenen Methoden funktionieren daher möglicherweise nicht auf Ihrem System.