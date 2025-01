Sichere Anwendungen: ASPM und ASOC im Vergleich

Da die Zahl der in einem Unternehmen genutzten Anwendungen wächst und die Komplexität und das Ausmaß der Risiken, mit denen Anwendungen behaftet sind, zunehmen, wird es immer schwieriger, sie zu schützen.

Application Security Posture Management (ASPM) und Application Security Orchestration and Correlation (ASOC) sind zwei Methoden, die entwickelt wurden, um Organisationen bei der Erfüllung der Anforderungen an die Anwendungssicherheit (AppSec) zu unterstützen. Obwohl beide Technologien dasselbe Ziel verfolgen, nämlich den Schutz von Anwendungen, unterscheiden sie sich in ihrem Ansatz.

Grund genug, dass wir nachfolgend die Tools ASPM und ASOC betrachten, einschließlich ihrer Unterschiede und welche Organisationen sie wann übernehmen sollten.

Was ist das Application Security Posture Management (ASPM)? Die ASPM-Tools konzentrieren sich auf die kontinuierliche Überwachung, Bewertung und Verwaltung der Sicherheitslandschaft einer Organisation. Sie sollen sicherzustellen, dass alle Anwendungen den bewährten Sicherheitsverfahren und Compliance-Anforderungen entsprechen und gegen Bedrohungen resistent sind. Sie bieten Einblick in den Sicherheitsstatus von Anwendungen in Entwicklungs-, Test- und produktiven Umgebungen. Dazu gehören Protokolle, API-Integration in lokale und Cloud-AppSec- und DevOps-Dienste und -Tools und vieles mehr. Zu den wichtigsten Bestandteilen von ASPM gehören: Transparenz. Kontinuierliche Verfolgung von AppSec-Metriken und Schwachstellen in allen Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) und der DevOps-Pipelines.

Sicherstellen, dass Anwendungen den Branchenvorschriften, gesetzlichen Regelungen und bewährten Verfahren für Sicherheit entsprechen. Zusammenarbeit. Ermöglichung der Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebsteams, um Sicherheit in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Insgesamt helfen ASPM-Tools Organisationen bei der Umsetzung und Aufrechterhaltung der Sicherheitslage, indem sie Schwachstellen in Anwendungen und Entwicklungsumgebungen proaktiv identifizieren und beheben.

Was ist Application Security Orchestration and Correlation (ASOC)? ASOC-Tools helfen dabei, andere Tools und Technologien zu einer umfassenden Funktion zur Überwachung der Anwendungssicherheit zusammenzufügen. Diese Tools konzentrieren sich mehr auf die Überwachung von Angriffen und Angriffsflächen als auf Konfigurationsprobleme und Schwachstellen. ASOC-Tools integrieren, automatisieren und verwalten eine Vielzahl von Sicherheitstools und -prozessen, um einen einheitlichen Ansatz für Anwendungssicherheit zu bieten – ähnlich wie SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) für Anwendungssicherheit. Zu den wichtigsten Komponenten von ASOC gehören: Orchestrierung. Automatisierung der Koordination und Verwaltung verschiedener Sicherheits-Tools, wie statische Analyse und dynamische Codeanalyse, Analyse der Softwarekomposition, Schwachstellen-Scans und Penetrationstests. Dadurch wird sichergestellt, dass diese Tools über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus hinweg effizient und konsistent zusammenarbeiten.

Ermöglicht es Organisationen, sich auf kritische Probleme zu konzentrieren, indem sie korrelierte Daten verwenden, um die Schwere und die Auswirkungen von Schwachstellen zu bewerten. Integration. Nahtlose Integration mit DevOps-Pipeline-Tools und in die Pipeline integrierten Sicherheitsdiensten, wie zum Beispiel Geheimnisverwaltung und statische/dynamische Anwendungssicherheitstests, um die Sicherheit während des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus zu gewährleisten. Insgesamt helfen die ASOC-Tools Organisationen dabei, die Anwendungssicherheit zu verbessern, indem sie sie effizienter, umfassender und leichter handhabbar machen. Dies kann zu einem besseren Risikomanagement und einer schnelleren Behebung von Sicherheitsproblemen führen.