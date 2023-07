Reverse-Shell-Angriffe und wie man sie abwehrt

Angreifer dringen auf unterschiedliche Weise in Zielumgebungen ein. Eine gängige Methode ist ein direkter Angriff. Bei einer anderen Methode, der so genannten Reverse Shell, wird ein entferntes Gerät verwendet, um einen Angriff auszuführen.

Was versteht man unter einem Reverse-Shell-Angriff? Wie unterscheidet er sich von einem direkten Angriff und wie kann man ihn verhindern?

Wenn Menschen „Cyberangriff“ hören, denken sie oft an einen direkten Brute-Force-Angriff , bei dem sich der Angreifer Zugang zu einem Server, einer Workstation, einem drahtlosen Gerät oder einem anderen System verschafft. Um bei einem direkten Angriff in ein Gerät einzudringen, nutzt der böswillige Akteur Schwachstellen oder Sicherheitslücken aus und setzt dann eine bösartige Nutzlast ein, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Bei den etwas aufwendigeren Reverse-Shell-Angriffen verwenden böswillige Akteure entfernte Geräte, um sich mit dem Host des Ziels zu verbinden. Die gesamte Befehls- und Kontrollfunktion findet auf dem Gerät des Angreifers statt, aber das entfernte Gerät führt alle Befehle und Anweisungen an den Host aus. Dies ist in Abbildung 2 dargestellt.

Wie ein Reverse-Shell-Angriff durchgeführt wird

Bei Reverse-Shell-Angriffen warten böswillige Akteure darauf, dass der Host eine Verbindung nach außen zu einem entfernten Gerät aufbaut, was dem Angriff den Namen Reverse Shell einbrachte. Über entfernte Geräte können Angreifer den Host konfigurieren und Verbindungen außerhalb des Netzwerks des Ziels anfordern.

Abbildung 2: So verwenden Angreifer eine Reverse Shell, um einen verdeckten Angriff zu starten

Sobald dies geschieht, können Angreifer eine Reihe von Befehlen über das entfernte Gerät ausführen, um beispielsweise eine bösartige Nutzlast auf den Host zu übertragen. Die Angreifer können dann auf dem Host Fuß fassen und Schaden anrichten.

Böswillige Akteure wollen bei Reverse-Shell-Angriffen in der Regel unbemerkt bleiben. Ihr Ziel ist es oft, so lange wie möglich in der Umgebung zu bleiben, um sich seitwärts in der Infrastruktur zu bewegen. Sobald die Angreifer gefunden haben, was sie wollen, beginnt der Prozess der Datenexfiltration. Die Angreifer verschieben die gestohlenen Daten häufig auf das gehackte Remote-Gerät, um sie dort vorübergehend zu speichern.