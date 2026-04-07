Next-Generation Firewalls: So bewerten Sie NGFW-Produkte

Seit Jahren verlassen sich Unternehmen bei der Abwehr von unbefugtem Zugriff auf ihre Systeme auf traditionelle Firewalls. Die Bedrohungslandschaft hat sich jedoch inzwischen dramatisch verändert. Durch hybride Arbeitsmodelle, SaaS-Plattformen und Cloud-Daten ist die Netzwerkgrenze so stark verwischt, dass es keinen einheitlichen Perimeter mehr gibt, den SecOps verteidigen können.

Da Cyberangriffe immer hartnäckiger und raffinierter werden und die Identität zum neuen Perimeter wird, benötigen Unternehmen zusätzliche Maßnahmen, um ihre Unternehmensressourcen zu schützen. Next-Generation Firewalls (NGFW) sind zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Netzwerksicherheit geworden. Sie kombinieren traditionelle Firewall-Funktionen mit fortschrittlicher Hardware, Software und cloudbasierten Funktionen, um moderne Cyberangriffe zu erkennen und zu blockieren.

Ob beim Ersatz einer bestehenden Firewall oder bei der Absicherung einer wachsenden Netzwerkinfrastruktur: CISOs und ihre Teams müssen NGFW-Produkte sorgfältig evaluieren, um dasjenige zu finden, das am besten zur Cybersicherheitsstrategie ihres Unternehmens passt. Die richtige NGFW für die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens kann die Häufigkeit, Schwere und Kosten von Cybersicherheitsvorfällen reduzieren.

So bewerten Sie NGFW-Anbieter Es liegt zwar nahe, sich auf die Merkmale und Funktionen von NGFW-Produkten zu konzentrieren, doch CISOs sollten auch die Anbieter selbst bewerten. Die sorgfältige Prüfung dieser Anbieter und die Sicherstellung ihrer Leistungsfähigkeit kann dazu beitragen, Fehler zu vermeiden, die den Bewertungsprozess verzögern oder gar zum Scheitern bringen könnten. Gehen Sie bei der Überprüfung so vor, wie bei jeder größeren Anschaffung. Finden Sie beispielsweise heraus, wie einfach die Zusammenarbeit mit dem Anbieter ist. Beurteilen Sie dessen Ruf, technischen Support und Vertrauenswürdigkeit anhand von Online-Bewertungen. Berücksichtigen Sie auch, wie lange der Anbieter bereits NGFW-Produkte verkauft. Fragen Sie, ob er aktiv neue Produkte und Funktionen entwickelt oder lediglich bestehende Technologien pflegt. Fragen Sie außerdem, ob der Anbieter die NGFW-Produkte selbst entwickelt hat oder die Technologie durch eine Unternehmensfusion oder -übernahme erworben wurde. Die Beziehung zu einem Anbieter wird noch lange nach Vertragsunterzeichnung bestehen bleiben. Wählen Sie daher einen Anbieter, mit dem die Zusammenarbeit angenehm ist.

Funktionen von NGFW-Produkten Jede Organisation hat ihre eigenen, individuellen Sicherheitsanforderungen und Prioritäten. Da NGFWs eine Reihe fortschrittlicher Produktfunktionen bieten, müssen CISOs viele Aspekte berücksichtigen. Erkennung und Reaktion Das Hauptziel einer NGFW besteht darin, Bedrohungen zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Dafür ist es entscheidend, eine NGFW auszuwählen, die die im Unternehmen verwendeten Anwendungen und Protokolle identifizieren und verstehen kann. Zudem sollte die NGFW die Art der Kommunikation analysieren, bösartigen und unerwünschten Datenverkehr blockieren sowie Protokolle erstellen und Warnmeldungen für das Cybersicherheitsteam generieren. Die meisten Sicherheitsteams benötigen außerdem eine NGFW, die Threat Intelligence Feeds nutzt, um böswillige und verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Die neuesten NGFWs integrieren KI, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Erkennung und Reaktion auf Angriffe und andere Richtlinienverstöße zu verbessern. Verwaltung und Wartung Um die Komplexität zu reduzieren, sollten Sie nach einer NGFW-Lösung suchen, die über eine einzige Schnittstelle zugänglich ist. So können Sie den gesamten verschlüsselten und unverschlüsselten Netzwerkverkehr verwalten, warten, überwachen und protokollieren. Stellen Sie sicher, dass die Lösung hochgradig anpassbare Regelsätze und andere Konfigurationseinstellungen unterstützt und durchsetzen kann. Administratoren sollten die Erkennungsfunktionen optimieren können, um sowohl Fehlalarme als auch Erkennungslücken zu reduzieren. Zudem sollten sie Konfigurationsänderungen rückgängig machen können, falls Probleme auftreten. Ideal ist eine NGFW, die die Prinzipien der Zero-Trust-Architektur durchsetzt. Integration CISOs sollten eine NGFW wählen, die sich in andere Cybersicherheitstechnologien für Unternehmen integriert und mit diesen zusammenarbeitet. Dies betrifft Produkte und Dienste, die von der Organisation genutzt werden, darunter netzwerkbasierte, hostbasierte und cloudbasierte Lösungen. Die NGFW muss automatisierte Threat Intelligence Feeds aus beliebigen Quellen mit Updates nahezu in Echtzeit verarbeiten können.

Weitere Auswahlkriterien für NGFWs Bei der Auswahl einer NGFW geht es um mehr als nur die Prüfung von Anbietern und Funktionen. Um weitere Auswahlkriterien zu ermitteln, sollten Entscheider sich auch folgende Fragen stellen: Produktstabilität Seit wann ist das Produkt – und etwaige Vorgängermodelle – weit verbreitet?

Wird dieses Produkt bald ersetzt oder aus dem Verkehr gezogen?

Wie oft sind Updates für das Produkt erforderlich?

Beeinträchtigen Updates den Betrieb?

Was sagen Bewertungen von Drittanbietern und verifizierten Nutzern über die Leistung, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit des Produkts im Laufe der Zeit aus? Erfahrungen mit der Produktnutzung Ist das Produkt einfach zu implementieren, zu konfigurieren und zu bedienen?

Wie steil ist die Lernkurve für die fortgeschrittensten Funktionen?

Wie gut sind der technische Support, die Dokumentation und die Wissensdatenbanken des Produkts?

Welche Hardware-, Lizenz- und Abonnementanforderungen sind Standard und welche optional? Technologische Innovation Unterstützt das Produkt zukunftsweisende Technologien wie Post-Quanten-kryptografische Verfahren?

Welche Upgrades und Innovationen wurden angekündigt?

Über welche Fähigkeiten verfügt das Unternehmen bereits und welche neuen Funktionen könnte es benötigen?