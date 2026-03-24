5 Next-Generation Firewalls (NGFW) im Vergleich

Fast 20 Jahre nach ihrer Entwicklung spielen Next-Generation Firewalls (NGFW) heute eine Schlüsselrolle in den Cybersicherheitsinfrastrukturen der meisten Unternehmen. Neben anderen Vorteilen bieten NGFWs eine Kombination aus traditionellen Firewall-Funktionen und solchen, die darauf ausgelegt sind, raffinierte Cyberangriffe zu erkennen und zu stoppen.

Dieser Artikel skizziert die wichtigsten Merkmale und Funktionen, die CISOs und Entscheidungsträger im Sicherheitsbereich bei der Bewertung moderner Next-Generation Firewalls berücksichtigen sollten, und untersucht fünf führende Firewall-Optionen.

Wichtige Funktionen von NGFWs Next-Generation Firewalls sind hardware-, software- oder cloudbasierte Geräte, die die Funktionen herkömmlicher Firewalls um die Paketprüfung – das Filtern des Datenverkehrs nach IP-Adresse, Port und Protokoll – sowie die zustandsorientierte Überprüfung – die Verfolgung des Verbindungsstatus – erweitern. Zusätzlich zu diesen grundlegenden Kontrollmechanismen bieten NGFWs Deep Packet Inspection (DPI). Dabei werden nicht nur die Paket-Header, sondern auch die Nutzdaten des Netzwerkverkehrs untersucht. DPI ermöglicht es der Firewall, bösartige Inhalte in ansonsten legitimem Datenverkehr zu lokalisieren, zu identifizieren, zu klassifizieren und umzuleiten oder zu blockieren. Moderne NGFWs bieten zudem Anwendungserkennung und -kontrolle, integrierte Intrusion-Prevention-Systeme (IPS), SSL/TLS-Prüfung, Erkennung von Benutzeridentitäten, Protokollierung und Berichterstellung, API-gesteuerte Automatisierung sowie automatisierte Richtlinienempfehlungen. Zudem nutzen viele NGFWs Threat Intelligence Feeds, um die DNS- und URL-Filterung zu verbessern und die Erkennung von bösartigem Datenverkehr zu optimieren. Fortschrittliche NGFWs können Richtlinienverstöße erkennen, verdächtigen Datenverkehr automatisch blockieren oder unter Quarantäne stellen und bereinigen, bevor sie die Sicherheitsteams alarmieren. Anschließend vernetzen sie sich zur weiteren Untersuchung mit anderen Sicherheitstechnologien. NGFWs dienen oft als zentraler Überblickspunkt für Netzwerkaktivitäten und helfen Unternehmen dabei, eine Zero-Trust-Architektur zu erreichen und aufrechtzuerhalten.