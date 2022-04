Mit Cloud-nativer Sicherheit die Angriffsfläche verringern

Den Sprung in die Cloud haben bereits viele Unternehmen gewagt. Der Nutzen dezentraler Datenspeicherung und Computing-Prozesse liegt auf der Hand. Damit man es nicht bereut, Daten und Anwendungen in die Cloud verlegt zu haben, darf auch die Security nicht zu kurz kommen.

Das tut sie jedoch häufig. Denn herkömmliche IT-Security-Vorgehensweisen, die On-Premises funktionieren, sind nicht unbedingt direkt auf die Cloud anwendbar. Laut einer Untersuchung von Dynatrace (PDF) sehen 74 Prozent der Chief Information Security Officer (CISO) traditionelle Security-Maßnahmen als ungenügend für eine Cloud-native Welt.

Doch auch wenn Cloud-Anwendungen immer beliebter werden, verabschieden sich die meisten Firmen trotzdem nicht komplett von eigenen Rechenzentren oder gar den Servern auf dem Firmengelände. „Cloud-first“ heißt nicht „Cloud-only“. Das bedeutet: Wer On-Premises mit Cloud Services mischt, muss aufseiten der Security zwei Welten zusammenbringen.

Cloud-Infrastruktur versus On-Premises

Die meisten Betriebe haben schon eine über Jahre gewachsene Security-Infrastruktur. Diese ist jedoch häufig lediglich auf klassische Firmennetze ausgelegt, welche vor Ort gehostet werden. Cloud-Infrastrukturen hingegen laufen über das Internet, sie sind quasi „always on“. Dementsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stetig Angriffsversuchen ausgesetzt sind. IT-Teams sollten Zugänge und Cloud-Gateways deswegen besonders sichern.

Dafür bieten sich Multifaktor-Authentifizierungen an. Passwörter sollten ebenfalls regelmäßig gewechselt werden. Wichtig dabei ist, dass sowohl die Mitarbeiter als auch das IT-Team ohne signifikant höheren Zeitaufwand mit den gewählten Lösungen arbeiten können. Denn Angestellte müssen immer mehr Tools in ihrer täglichen Arbeit nutzen, dementsprechend gibt es immer mehr individuelle Zugänge.

Doch zu viele manuelle Authentifizierungsprozesse können Ineffizienzen schaffen. Für Administratoren gilt das Gleiche. Auch sie können durch zusätzliche Berechtigungs-Layer unter unnötigen Zeitdruck geraten. Möglicherweise bleibt an anderer Stelle dafür etwas liegen. Hier sollten die Verantwortlichen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Praktikabilität wählen.

Wer komplizierte Workarounds vermeiden möchte und in seinem Security Stack keine Provisorien schaffen will, sollte spezielle Cloud-native Security-Lösungen in Betracht ziehen. Diese Programme wurden für Cloud-Umgebungen entwickelt und sind auf die Bedürfnisse dieses Bereichs zugeschnitten. Sie bauen auf flexiblen Microservices und Containern auf. Das hat Vorteile, denn die Cloud eines Unternehmens weist meist keine monolithische Struktur auf, sondern besteht in der Regel aus den Angeboten mehrerer Anbieter. Daher sollte der Security-Ansatz ebenso variabel sein. Container und Microservices sind außerdem modular. Der Anwender muss also nur das nutzen, was er benötigt.

Über Standard-APIs lassen sich die Tools ohne Probleme in den bereits bestehenden Software Stack eingliedern. Da sie selbst auch über die Cloud laufen, muss man für sie aus dem Firmennetz außerdem keine zusätzliche Rechenleistung bereitstellen. Werden Anwendungen „As a Service“ gebucht, liegt die Aktualisierung und Wartung beim Anbieter und nicht dem User. Wie umfangreich diese Services sein sollen, lässt sich individuell über die Service Level Agreements (SLA) abstimmen.