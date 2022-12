Generics in Golang für schnellere und elegantere Codes

Go, auch bekannt als Golang, ist eine kompilierte Programmiersprache, die als stark und statisch typisiert gilt. Die Sprache hat im März 2022 die Unterstützung von Generics hinzugefügt, ein Update, das die gesamte Codebasis eines DevOps-Projekts vereinfachen kann.

Bevor Sie sich jedoch mit den Generics von Golang beschäftigen, sollten Sie das Typsystem von Go verstehen und wie es sich in das Universum der Programmiersprachen einfügt.

In den meisten Fällen wird Go aus dem oben genannten Grund als stark typisiert beschrieben. Es gibt jedoch auch Beispiele für schwach typisierte Funktionen in Go. Insbesondere werden Go-Schnittstellen implizit implementiert, ohne das Schlüsselwort implements . Wenn ein Typ Methoden implementiert, die durch eine Schnittstelle definiert sind, dann implementiert er diese Schnittstelle automatisch.

Statisch typisierte versus dynamisch typisierte Programmiersprachen

Statische und dynamische Typisierung beschreiben, ob eine Programmiersprache den Typ einer Variablen zur Kompilierzeit oder zur Laufzeit überprüft. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass alle stark typisierten Sprachen statisch typisiert sind und alle schwach typisierten Sprachen dynamisch typisiert sind.

Abbildung 1: Statisch typisierte Sprachen prüfen den Typ einer Variablen zu einem frühen Zeitpunkt im Programmierungszyklus, zur Kompilierzeit, während dynamisch typisierte Sprachen den Typ zur Laufzeit aktualisieren können.

Go ist statisch typisiert und kann daher den Typ einer Variablen zur Laufzeit nicht aktualisieren. Betrachten Sie das folgende Beispiel.

var s = "Hello, World"

s = 2

Beim Ausführen dieses Codes schlägt der Compiler von Go fehl und gibt den folgenden Fehler zurück.

cannot use 2 (untyped int constant) as string value in assignment

Da die Variable s statisch als String typisiert ist, kann sie nur mit Stringwerten aktualisiert werden.

Es folgt ein Beispiel für eine Typumwandlung in Python, einer dynamisch typisierten Sprache, bei der diese Zeilen keine Probleme bei der Ausführung verursachen.

i = 4

i = "four"