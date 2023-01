Fünf ergonomische Technologien für den Arbeitsplatz

Ergonomie am Arbeitsplatz hat sich zu einem wichtigen Thema für Unternehmen entwickelt, da Beschäftigte den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und am Computer arbeiten müssen. Potenzielle Gesundheitsprobleme entstehen durch schlechtes und langes Sitzen.

Richtige Ergonomie umfasst die Art und Weise, wie Menschen sitzen und ihre Arme und Hände abstützen. Dabei geht es auch um den Winkel, in dem jemand auf den Computerbildschirm blickt, und um die Position der Füße unter dem Schreibtisch.

Angesichts zunehmender Fernarbeit, zum Beispiel im Home-Office, und des Schwerpunkts auf digitaler Erreichbarkeit können Unternehmen die ergonomische Ausstattung als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung betrachten. Ergonomische Technologien bieten eine individuellere Arbeitserfahrung, da die Mitarbeiter das nutzen können, was ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht.

Im Folgenden finden Sie drei Faktoren, auf die Sie bei der Auswahl ergonomischer Technologien achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit. Die Mitarbeiter sollten in der Lage sein, ihr ergonomisches Equipment ohne Schwierigkeiten zu konfigurieren und zu verstehen.

Individuelle Anpassungsfähigkeit. Da Menschen körperlich unterschiedlich sind, variieren auch die ergonomischen Bedürfnisse. Die Geräte sollten so eingestellt werden können, dass sie für alle Benutzer geeignet sind.

Förderung von Komfort und Wohlbefinden der Mitarbeiter. Ergonomische Geräte können die digitale Erreichbarkeit von Mitarbeitern im Büro oder an anderen Orten verbessern.

Im Folgenden finden Sie eine Liste fünf nützlicher ergonomischer Technologien und Geräte.

1. Stühle Standard-Bürostühle sind nicht dafür gemacht, bequem zu sein, oder dass man lange auf ihnen sitzt. Sie sind in der Regel aus minderwertigen, billigen Materialien hergestellt. Das macht sich nach längerem Sitzen bemerkbar, da der Körper belastet wird. Ergonomische Stühle sind so konzipiert, dass man lange Zeit bequem sitzt, ohne den Körper zusätzlich zu belasten. Während ein gewöhnlicher Stuhl für 100 Euro oder weniger zu haben ist, kosten ergonomische Stühle ab 350 Euro aufwärts, einige sogar über 1.000 Euro. Diese Stühle verfügen in der Regel über ergonomische Standardfunktionen. Bei einem guten ergonomischen Stuhl sollte man auf mehrere Dinge achten, darunter: Verstellbarkeit: Käufer sollten bei einem ergonomischen Stuhl auf die Verstellbarkeit in mehreren Bereichen achten. Er muss in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar sein. Auch die Armlehnen und der Neigungswinkel sollten verstellbar sein. Die Höhenverstellung wirkt sich auf den Blickwinkel auf den Monitor aus, was für die Vermeidung von Nackenverspannungen wichtig ist. Eine verstellbare Tiefe trägt dazu bei, die Oberschenkel zu entlasten, indem der Abstand zwischen dem Sitzkissen und den Knien vergrößert wird. Armlehnen: Die Arme sollten bequem auf den Armlehnen ruhen und mit der Schreibfläche eine L-Form bilden, um sicherzustellen, dass die Schultern nicht eingeknickt sind. Ist die Armlehne zu hoch, werden die Arme nach oben gedrückt, was nach einiger Zeit unangenehm wird. Ist sie zu niedrig, hängen die Arme ohne Stütze herunter. Lendenwirbelstütze: Schmerzen im unteren Rückenbereich sind eine häufige Beschwerde von Menschen, die zu lange auf schlechten Stühlen sitzen. Ein ergonomischer Stuhl verfügt wahrscheinlich über eine Lendenwirbelstütze in irgendeiner Form. Sie sollte in der Höhe und der Körperform verstellbar sein.

2. Tastatur und Maus Während ergonomische Stühle für Kopf, Oberkörper und Beine gedacht sind, ist eine ergonomische Tastatur hilfreich für Hände und Handgelenke. Ergonomische Tastaturen sind so konzipiert, dass die Hände in einer natürlicheren Haltung als bei herkömmlichen Tastaturen liegen, was mehr Komfort und weniger wiederkehrende Belastungen ermöglicht. Sie sind für Langzeitnutzer von Tastaturen gedacht. Das gängigste Design für ergonomische Tastaturen besteht aus einer Erhöhung in der Mitte und einer Vertiefung auf beiden Seiten. Dadurch können die Benutzer ihre Hände auf natürliche Weise drehen, anstatt sie flach zu halten. Das Gleiche gilt für die Maus. Das traditionelle Design einer Maus liegt nicht gut in der Hand. Nach längerem Gebrauch kann der Benutzer verkrampfte Finger oder ein schmerzendes Handgelenk bekommen. Eine gängige Form der ergonomischen Maus ist die vertikale Maus. Die Maus sieht so aus, als wäre sie seitwärts gedreht, und der Benutzer dreht seine Hand seitwärts, anstatt sie flach zu halten. Durch dieses Design wird weniger Druck auf das Handgelenk ausgeübt, das einer der wunden Punkte bei wiederholten Verletzungen ist. Sowohl an ergonomische Tastaturen als auch an Mäuse muss man sich erst einmal gewöhnen. Es kann einige Wochen dauern, bis sich Benutzer an das neue Design gewöhnt haben und ein Muskelgedächtnis aufgebaut ist.

3. Schreibtisch Während der herkömmliche Schreibtisch einfach eine flache Platte ist, haben ergonomische Schreibtische zwei zusätzliche Ebenen. Es gibt eine Plattform, die den Monitor auf eine bequemere Höhe hebt, sowie eine ausziehbare Ablage unter der Mitte, auf der die Tastatur liegt. So können die Benutzer ihre Hände senken und müssen nicht die Schultern einziehen. Stehpulte sind ein neuerer Trend. Stehpulte nutzen eine Mechanik oder einen Motor, um den Schreibtisch auf eine angenehme Höhe anzuheben oder abzusenken. Viele Studien haben die Gefahren des langen Sitzens aufgezeigt, und das Stehen gilt als wesentlich gesündere Arbeitsmethode. Allerdings haben Stehpulte auch ihre Nachteile. Sie können für die Füße anstrengend sein, vor allem wenn der Boden hart ist oder der Benutzer keine bequemen Schuhe trägt. Eine dicke, gepolsterte Matte ist ein nützlicher Zusatz.

4. Monitore Die Ergonomie von Monitoren beschränkt sich meist auf die Neigungs- und Höhenverstellung. Ideal ist es, wenn sich die Oberkante des Monitors etwas unterhalb der Augenhöhe befindet, so dass der Benutzer nach unten auf den Monitor blickt. Ist der Monitor zu hoch, muss der Benutzer nach oben schauen, was den Nacken mit der Zeit belastet. Ist der Monitor zu niedrig, kann eine Neigung im Nacken ebenfalls eine Belastung darstellen. Ein neuer Trend bei Monitoren sind gebogene Bildschirme, die zum Benutzer hin gebogen sind. Da das natürliche Sichtfeld des Menschen leicht gekrümmt ist, spiegeln gekrümmte Bildschirme das natürliche Sehverhalten des Menschen besser wider und können die Ermüdung der Augen verringern. Eine Studie der Harvard Medical School aus dem Jahr 2016 ergab, dass Probanden, die einen gekrümmten Monitor verwendeten, über weniger Augenbelastung, Schwierigkeiten beim Fokussieren oder verschwommenes Sehen berichteten als diejenigen, die einen herkömmlichen flachen Monitor verwendeten.

5. Fußstütze Eine verstellbare Fußstütze nimmt den Druck von den Unterschenkeln und dem Rücken. Dies gilt auch für den Ischiasnerv, der an der Rückseite des Beins verläuft und sich durch eine schlechte Haltung entzünden kann. Die Fußstütze hebt die Füße leicht an, damit sie nicht übermäßig gestreckt auf dem Boden aufliegen. Wenn die Beine beim Sitzen zu weit gestreckt werden, können die Muskeln überdehnt werden. Das merkt man unter Umständen erst, wenn man aufsteht und feststellt, dass die Beine schmerzen. Mit einer ergonomischen Fußstütze werden die Beine nicht mehr über das komfortable Maß hinaus überstreckt. Die Muskeln sind entspannt und nicht überdehnt.