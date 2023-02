Fünf Schwachstellenscanner für Security-Teams

Schwachstellenscanner ermöglichen es Unternehmen, bisher unentdeckte Sicherheitslücken in ihrer IT-Umgebung aufzuspüren, bevor durch sie ein Schaden entstehen kann. Die Werkzeuge sind damit unverzichtbar zur Absicherung des Firmennetzes.

Seit diese Art von Tools zum ersten Mal vor etwa 30 Jahren vorgestellt wurde, hat sich jedoch einiges geändert. Anfangs gab es zunächst nur zwei grundsätzliche Arten von Schwachstellenscannern. Die eine Variante scannte das interne Netzwerk nach Hosts, prüfte welche Ports geöffnet waren und versuchte dann etwa einen „Fingerabdruck“ des Hosts auf Basis seines Verhaltens im Netz zu erstellen.

So konnten zum Beispiel auch das verwendete Betriebssystem und seine Version identifiziert werden.

Die zweite Variante wurde dagegen meist gezielt auf bestimmten Hosts eingesetzt, in der Regel mit Admin-Rechten, um ein umfassendes Bild der installierten Software, ihrer Versionen und damit der darin enthaltenen, bereits bekanntgewordenen Sicherheitslücken zu erhalten.

Ebenso wie sich die Art der verfügbaren Schwachstellen-Scans geändert und weiterentwickelt hat, herrscht nun aber auch ein anderes Verständnis vor, was eigentlich eine Sicherheitslücke ist und welche Tools für ihre Entdeckung benötigt werden.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die fünf besten Schwachstellen-Scanner vor, aus denen Sie die für Sie passenden Tools selbst auswählen können:

Nessus ist äußerst anpassungsfähig und flexibel. So gibt es bislang schon mehr als 175.000 Plug-ins, um die Lösung zu erweitern und um sie an spezifische Bedürfnisse anzupassen. Lizenzen für Nessus Professional und Nessus Expert sind von Tenable zu unterschiedlichen Staffelungen erhältlich.

Mit der Zeit wurde es dann immer beliebter. Auch heute noch gibt es mit Nessus Essentials eine kostenlose Version. Tenable bietet darüber hinaus aber auch die Lösungen Nessus Professional sowie Nessus Expert an, die bekannt anfällige Software-Versionen und schwache oder mangelhafte, aber sicherheitsrelevante Konfigurationen auf nahezu jeder Plattform finden. Dazu zählen mittlerweile auch Cloud-Architekturen und viele IoT-Devices ( Internet of Things ).

OpenVAS wurde erstmals 2006 vorgestellt. Es basiert auf dem damals noch frei verfügbaren Quellcode von Nessus, also genau als diese Lösung von einer Open-Source-Anwendung zu einem kommerziellen Produkt umgewandelt wurde. OpenVAS bietet daher teilweise ähnliche Scanning- und Konfigurationsmöglichkeiten wie Nessus, um etwa gezielt Schwachstellen auf bestimmten Hosts zu identifizieren. Beim BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) finden sich zudem ausführliche Informationen zu OpenVAS .

Die Burp Suite ist eine Lösung der britischen Sicherheitsfirma PortSwigger. Die Software ist auf die Suche nach Schwachstellen in Web-Anwendungen und Webseiten ausgerichtet. Sie unterstützt sowohl statische als auch dynamische Tests, um verborgene Sicherheitslücken zu identifizieren. Ebenso wie Nessus und OpenVAS darauf ausgerichtet sind, automatisch in wechselnden Abständen oder auch kontinuierlich gegen Hosts eingesetzt zu werden, erledigt dies die Burp Suite für die Webanwendungen und Webseiten eines Unternehmens.

4. Snyk

Der Schwachstellen-Scanner Snyk enthält mehrere unterschiedliche Werkzeuge, um Gefahren in der Softwareentwicklung und in Supply Chains aufzuspüren. Snyk gibt es in verschiedenen Varianten:

Snyk Open Source sucht nach Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Anwendungen, um darin bereits bekannte Schwachstellen aufzuspüren.

sucht nach Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Anwendungen, um darin bereits bekannte Schwachstellen aufzuspüren. Snyk Code spürt Sicherheitslücken in Quellcode bei der Entwicklung neuer Software auf.

spürt Sicherheitslücken in Quellcode bei der Entwicklung neuer Software auf. Snyk Cloud überprüft Cloud-Umgebungen, um so anfällige Software-Komponenten, sicherheitsrelevante Fehler in der Konfiguration und andere Probleme zu entdecken.

Snyk wird sowohl in kostenlosen als auch kostenpflichtigen Versionen angeboten. Die Kosten hängen von den Erfordernissen des interessierten Unternehmens oder des Entwicklers ab.