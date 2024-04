Ein ITOps-Leitfaden zu Kubernetes Job und CronJob

Es gibt zwei Hauptansätze für die Bewältigung von Aufgaben in Kubernetes: Jobs und CronJobs. Das Verständnis ihrer Unterschiede und Eigenschaften ist entscheidend für die richtige Aufgabenverwaltung.

Kubernetes ist ein Standard zur Automatisierung und Orchestrierung von Container-basierten Anwendungsumgebungen. Die Verwaltung dieser Umgebungen umfasst häufig Kubernetes-Jobs: die Ausführung von Aufgaben. Viele Aufgaben sind einmalig oder ad-hoc. In anderen Fällen müssen Teams Aufgaben planen, indem sie Gruppen oder Sätze verwandter Aufgaben für eine wiederkehrende Ausführung organisieren. Daher sind Jobs und CronJobs jeweils auf eine bestimmte Aufgabenhäufigkeit ausgerichtet: Jobs sind für einmalige, bedarfsabhängige Aufgaben gedacht. CronJobs sind wiederkehrend.

Obwohl Kubernetes Jobs und CronJobs beide wichtige Aufgaben ausführen können, hängt die Entscheidung, ob die Aufgaben geplant werden sollen, von ihrem Typ ab.

Jobs in Kubernetes

Kubernetes Jobs sind für einmalige oder bedarfsgesteuerte Aufgaben gedacht. Ein Job erstellt einen oder mehrere Pods von Containern, um eine kurzfristige oder sequenzielle Batch-Aufgabe auszuführen. Das Besondere an Jobs ist ihr kurzfristiger Charakter. Während die meisten Pods über einen längeren Zeitraum laufen, wird der an einem Job beteiligten Pod nur so lange ausgeführt, bis eine bestimmte Anzahl von Abschlüssen erfolgt ist, und erst dann wird der Job beendet. Jobs können parallele Aufgaben unterstützen, die auf mehreren Pods ausgeführt werden, bei Fehlern automatisch einen neuen Versuch starten und die Fertigstellung verfolgen. IT-Mitarbeiter können Jobs manuell und programmatisch löschen oder aussetzen.

Die Spezifikation eines Kubernetes Jobs kann mehrere Schlüsselelemente umfassen:

Er wird mithilfe einer YAML-Datei konfiguriert und über eine Kubernetes-Befehlszeile ausgeführt.

Job-Vorlagen, mit denen Pods erstellt werden können, führen bestimmte Aufgaben aus. Vorlagen ermöglichen es IT-Mitarbeitern, standardisierte und wiederverwendbare Aufgaben zu erstellen, um eine breite Palette von Vorgängen abzuwickeln.

Die Neustart-Richtlinie bestimmt das Verhalten des Pods nach einem Ausfall oder einer Fertigstellung.

Eine bestimmte Anzahl erfolgreicher Abschlüsse ist erforderlich, um den Auftrag als abgeschlossen zu betrachten. Diese Anzahl muss nicht 100 Prozent betragen.

Die Parallelität wird durch die Anzahl der Pods – und die maximale Anzahl der Pods – definiert, die gleichzeitig laufen können, um die gewünschte Aufgabe zu erledigen.

Teams können Jobs in Kubernetes mit dem Kubernetes-Befehl kubectl get all überprüfen, um eine Liste abzurufen.