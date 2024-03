Die Rolle des Chief Resilience Officers in DR und BC

Da Unternehmen erkannt haben, wie wichtig es ist, ihre Geschäftsabläufe so anzupassen, dass sie Störfälle besser überstehen können, hat sich eine neue Führungsrolle herausgebildet: der Chief Resilience Officer.

Der Chief Resilience Officer ist eine relativ neue Führungsposition und befindet sich noch in der Entwicklung. Zu seinen Aufgaben können Business Continuity und Disaster Recovery (BC/DR), Incident Response, Cybersicherheit und Risikomanagement gehören. Der Chief Resilience Officer kann auch als federführende Führungskraft für Krisenmanagementaktivitäten benannt werden.

Chief Resilience Officers müssen dafür sorgen, dass die Organisation ihre Abläufe anpassen und verbessern kann, damit künftige Störfälle wirksamer abgefedert werden können und der Schaden für die Organisation und ihren Ruf möglichst gering bleibt.

Warum sollte die Funktion eines Chief Resilience Officers geschaffen werden?

Business Continuity und Disaster Recovery befassen sich traditionell mit den unmittelbaren und kurzfristigen Folgen eines Störungsereignisses. Business Continuity konzentriert sich auf die Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs, während sich Disaster Recovery mit der Wiederherstellung der technologischen Infrastruktur befasst.

Die Resilienz baut auf diesen Aktivitäten auf, indem sie einer Organisation hilft, aus einem Ereignis zu lernen und Wege zu finden, sich besser anzupassen und auf zukünftige Ereignisse zu reagieren.

Die Ernennung eines Chief Resilience Officers unterstreicht die Bedeutung von BC/DR-Aktivitäten in der gesamten Organisation.

Die Vorbereitung auf und die Reaktion auf Störungsereignisse wird traditionell von einer Vielzahl von Stellen in einem Unternehmen verwaltet. Manchmal ist die Aufgabe Teil des IT-Personals oder des Disaster-Recovery-Teams. In anderen Fällen kann sie Teil der Verwaltung, des Risikomanagements, des Notfallmanagements, der Personalabteilung oder des Gebäudemanagements sein. In mittelgroßen bis großen Organisationen ist der Bedarf an einer zentralen Führungsrolle für diese und ähnliche Aktivitäten offensichtlich geworden.

Es ist besonders wichtig, dass der Chief Resilience Officer in der Organisation so hoch angesiedelt ist, dass er leichten Zugang zur Geschäftsleitung und dem Vorstand hat. Ein solcher Zugang war schon immer eine große Herausforderung für Disaster-Recovery-Teams, die von der Genehmigung der Ressourcen und des Budgets durch die Unternehmensleitung abhängig sind, um eine wirksame Resilienzstrategie umsetzen zu können. Die Ernennung eines Chief Resilience Officers unterstreicht die Bedeutung von BC/DR-Aktivitäten im gesamten Unternehmen.