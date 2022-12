Container-Umgebungen mit Tools auf Malware scannen

Container sind eine beliebte Methode zum Packaging von Anwendungen, da sie gegenüber traditionellen Virtualisierungstechniken viele Vorteile haben. Da Container aber komplette Anwendungsumgebungen enthalten können, besteht immer auch die Gefahr von Malware.

Das Scannen von Containern nach Schädlingen ist daher eine unverzichtbare Maßnahme, um die Sicherheit der Containerumgebung und auch der allgemeinen Sicherheit der gesamten IT-Umgebung eines Unternehmens zu garantieren. Hilfreich sind vor allem dedizierte Malware-Scanner für Container, mit denen Admins ihre Umgebung auf schädliche Inhalte und verdächtige Aktivitäten prüfen.

Wie funktioniert das Scannen nach Malware in Containern?

Malware-Scanner für Container nutzen entweder statische oder dynamische Analysen, um Schadcode oder andere unerwünschte Aktivitäten zu entdecken. Bei rein statischen Analysen werden alle Inhalte eines Containers auf bekannte Indikatoren und Hinweise auf Infektionen gescannt. Dazu werden meist die gleichen Malware-Signaturen wie bei klassischen Virenscannern für Desktop-PCs und Server verwendet.

Viele Sicherheits-Tools bieten Malware-Scans in der einen oder anderen Form, egal ob es sich um rein kommerzielle oder um Open-Source-Lösungen handelt. Unternehmen haben mehrere Möglichkeiten, um diese Sicherheitsmaßnahmen in ihren Umgebungen einzuführen. So führen zum Beispiel einige Firmen lieber interne Scans durch, während andere dafür externe Dienstleister beauftragen. Viele setzen Tools zum Scannen nach Malware in Containern als Teil ihrer allgemeinen Sicherheitsstrategie zum Schutz ihrer Anwendungen ein, während manche Firmen dies als strikt getrennte Maßnahme betrachten.

Auch wenn das Scannen auf Schadcode eine effektive Methode zum Verbessern der Sicherheit von Anwendungen in Containern ist, handelt es sich dabei nicht um ein Patentrezept für jedwede Situation. Die dafür verwendeten Scanning-Tools können nur Schadcode oder Aktivitäten entdecken, die bereits in einem Container-Image enthalten sind. Sie können aber nicht immer verhindern, dass bislang unbekannte Malware in einen Container eingeschleust wird. Um Anwendungen in Containern daher umfassend zu schützen, ist es wichtig, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Dazu gehören vor allem Application Firewalls sowie IDS- und IPS-Lösungen (Intrusion Detection Systems beziehungsweise Intrusion Prevention Systems).