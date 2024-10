Agentenlose und agentenbasierte Sicherheit: Die Unterschiede

Bei der Netzwerküberwachung und -sicherheit gibt es zwei Hauptansätze: agentenbasiert und agentenlos. Beide haben Vor- und Nachteile. Es ist wichtig, die Auswirkungen jedes Ansatzes zu verstehen, bevor man sich entscheidet, welche Option man wo einsetzt.

Der grundlegende Unterschied zwischen ihnen ist folgender:

Das ist jedoch nicht alles, vor allem dann nicht, wenn es um die Überwachung eines Altsystems oder einer Cloud-Plattform geht. Im Folgenden wollen wir die Details ein wenig näher betrachten, um zu verstehen, wie man effektiv zwischen agentenbasierter und agentenloser Sicherheit abwägt.

Agentenbasierte Produkte verwenden spezielle Softwarekomponenten, die auf einzelnen Endpunkten eines Netzwerks installiert werden, das ein Unternehmen überwachen und schützen möchte. Der Agent überwacht den Endpunkt kontinuierlich und sammelt sicherheitsrelevante Daten sowie Informationen zum Patch- und Schwachstellenstatus, die dann automatisch oder auf Anforderung an ein zentrales Verwaltungssystem gesendet werden. Diese Informationen werden dann automatisch und auf Anfrage an ein zentrales Managementsystem gesendet. Dieser Ansatz bietet Echtzeiteinblicke in die Sicherheit der einzelnen Endpunkte. Da der Agent halbautonom ist, kann er sofort reagieren, um definierte Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen und Aktionen wie Systemneustarts und Konfigurationsänderungen zu initiieren.

Agentenlos oder agentenbasiert – wann eignet sich was?

Je nach Anwendungsfall oder Umgebungen können sich beide Ansätze empfehlen. Es ist daher wichtig, die Vorteile und Grenzen beider Ansätze im Hinblick auf die besonderen Anforderungen und Prioritäten des Unternehmens abzuwägen.

Die agentenbasierte Sicherheit bietet zwar einen umfassenderen Schutz in Echtzeit und ist nicht auf eine Netzwerkverbindung angewiesen, kann aber aufgrund ihres hohen Ressourcenverbrauchs für bestimmte Geräte nicht in Frage kommen. Agentenbasierte Sicherheit ist auch arbeitsintensiver, da jedes Gerät eingerichtet, konfiguriert und gewartet werden muss. Die agentenlose Sicherheit hingegen erfordert nur eine einmalige Einrichtung auf dem zentralen Kontrollserver. Dies macht sie flexibler und skalierbar für Netzwerke mit unterschiedlichen Geräten und spart Zeit und Aufwand.

Welchen Sicherheitsansatz Ihr Unternehmen wählt, hängt von seinen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen sowie von seiner Netzwerkumgebung ab. Agentenbasierte Systeme sind eine kluge Wahl für unternehmenskritische Systeme vor Ort, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen. Agentenbasierte Sicherheit verhindert Lücken, die durch Konnektivitätsprobleme entstehen könnten, und führt alle notwendigen Maßnahmen durch, wenn das Gerät vom Hauptnetzwerk getrennt wird. Im Gegensatz dazu wäre ein agentenloses System die bessere und einfachere Wahl für komplexe, groß angelegte, ausschließlich Cloud-basierte Umgebungen, in denen die Ressourcen ständig hoch- und runtergefahren werden oder in denen eine große Anzahl von Geräten nicht leicht zugänglich ist, wie zum Beispiel in industriellen Steuerungssystemen (ICS).

Eine Kombination aus agentenbasierter und agentenloser Sicherheit kann der umfassendste Ansatz sein. Allerdings dürfte dies für viele eine Herausforderung hinsichtlich des Budgets sein