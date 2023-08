Admin-Konten in Cloud-Umgebungen besser schützen

An Cloud Computing kommt nahezu kein Unternehmen mehr vorbei. Die Cloud ist damit heute eher die Norm als die Ausnahme. Der Schutz der Zugangsdaten von Cloud-Nutzern ist aber ein Problem, das zügig gelöst werden sollte. Nahezu jedes Unternehmen baut mit der Zeit immer komplexere Cloud-Infrastrukturen auf, die häufig aus zahlreichen heterogenen Cloud-Diensten bestehen. Das macht ihre komplette Absicherung zu keiner leichten Aufgabe. Erschwerend kommt hinzu, dass die am meisten verwendeten Zugangsmodelle Schwachstellen enthalten.

Das Prinzip der geringsten benötigten Berechtigungen, auch Least Privilege genannt, steht im Zentrum vieler lokaler IAM-Umsetzungen (Identity and Access Management). Es sollte nun auch auf die Cloud ausgeweitet werden, um dort ebenfalls die Sicherheit zu erhöhen und um dafür zu sorgen, dass Anwender und Geräte nur Zugriffe auf Ressourcen haben, die sie für ihre Aufgaben tatsächlich benötigen.

Es gibt bereits eine ganze Reihe von Least-Privilege-Umsetzungen, die Unternehmen in ihre Cloud-Infrastrukturen integrieren können, um damit ihre Sicherheitsprobleme zu lösen.

Kontrolle und Verwaltung der Cloud-Richtlinien

Das größte Problem für Unternehmen ist die Leichtigkeit, mit der sich für ihre Cloud-Umgebungen eingerichtete Policies umgehen lassen. Deswegen ist es für engagierte Angreifer meist kein unüberwindbares Problem, an zusätzliche Berechtigungen zu kommen. Seit vielen Jahren strengen sich Sicherheitsexperten schon an, um eine übermäßige Ansammlung von Berechtigungen für lokale Server und Anwendungen zu verhindern. Es stimmt allerdings, dass sich viele Aufgaben leichter erledigen lassen, wenn Sie der Root-Nutzer sind oder Admin-Berechtigungen haben. Aber so eine Vorgehensweise ist alles andere als sicher.

Auch in der Cloud ist das ein immer wieder anzutreffendes Problem. Viele DevOps- und Cloud-Infrastruktur-Teams richten meist Umgebungen ein, die vor allem funktionieren sollen. Meist heißt das aber auch, dass die von ihnen verwendeten Richtlinien für Identitäten und Zugriffe viel zu lax sind und keinen echten Schutz bieten.

Um gegen die schleichende Zunahme von Berechtigungen und andere sicherheitsrelevante Risiken auch in der Cloud vorzugehen, sollten die mit der Absicherung beauftragten Mitarbeiter eine Reihe von Maßnahmen umsetzen. Ein paar Beispiele: