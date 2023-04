Selbstheilende Netzwerke: Ziele, Vorteile und Funktionsweise

In der IT-Welt herrscht eine gewisse Verwirrung darüber, was selbstheilende Netzwerke sind und was nicht. Schließlich werden Unternehmensnetzwerke schon seit Jahrzehnten selbstheilend betrieben, oder?

Die Antwort auf diese Frage hängt von der heutigen Definition eines selbstheilenden Netzwerks ab und davon, welche Technologien verfügbar sind, um den Selbstheilungsprozess zu erleichtern. Hier erfahren Sie, was ein selbstheilendes Netzwerk heute ist, wie es funktioniert und welche Vorteile es bietet.

Was ist ein selbstheilendes Netzwerk? Herkömmliche Unternehmensnetzwerke waren ursprünglich so konzipiert, dass sie bei physischen oder logischen Ausfällen automatisch auf Standby-Hardware und zugehörige Backup-Links umschalten. Die für diese Art von Redundanz verwendeten Techniken waren jedoch relativ rudimentär und boten keinen Einblick in die Art der betroffenen Verkehrsströme. Nach heutigen Maßstäben gehen selbstheilende Netzwerke weit über einfache Netzwerkredundanz hinaus. Diese Netzwerke stützen sich auf Automatisierung, maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI), um zu verhindern, dass katastrophale Ausfälle der Netzwerkkonnektivität den Datenverkehr vollständig zum Erliegen bringen. Selbstheilende Netzwerke zielen auch darauf ab, den Netzwerkdienst zu optimieren, vorherzusagen und automatisch einzugreifen, wenn eine Verschlechterung des Netzwerkdienstes festgestellt oder sogar erwartet wird.

Was sind die Ziele von selbstheilenden Netzwerken? Wenn man sich genau ansieht, was selbstheilende Netzwerke aus technologischer Sicht erreichen können, lassen sich die folgenden Ziele definieren: Das schnelle Erkennen und automatische Beheben von Ausfällen der Netzwerkhardware und -software, die zu vollständigen oder teilweisen Ausfällen führen können.

Das präventive Erkennen von Problemen mit der Netzwerkhardware und -software, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen.

Historische und Echtzeit-Netzwerk-Telemetriedaten und das automatisierte Auffinden von Möglichkeiten zur Optimierung geschäftskritischer Verkehrsflüsse.

Das Optimieren von Netzwerkhardware und -software, um das Beste aus den Geräten herauszuholen.

Was sind die Vorteile von selbstheilenden Netzwerken? Unternehmen, die selbstheilende Netzwerke einsetzen möchten, können die folgenden geschäftlichen Vorteile erwarten: Erhöhte Verfügbarkeit von geschäftskritischen Anwendungen für alle Benutzer, unabhängig vom Standort.

Schnellere Reaktions- und Behebungszeiten bei Netzwerkfehlern und -beeinträchtigungen.

Einsatz von KI und ML zur Optimierung des Netzwerks für eine verbesserte Gesamtbetriebskostenrechnung.

Beseitigen von banalen und sich wiederholenden manuellen Eingriffen, die zuvor von Netzwerkadministratoren durchgeführt wurden.

Erfassen nützlicher Daten zur Leistung und Nutzung des Netzwerks für zukünftige Geschäfts- und Infrastrukturplanungen.

Wie funktioniert ein selbstheilendes Netzwerk? Selbstheilende Netzwerke arbeiten im Interesse der IT-Teams, um Netzwerkausfälle und Leistungsprobleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu Situationen führen, die den Geschäftsbetrieb negativ beeinflussen. Abbildung 1: Folgen Sie diesen Schritten, um ein selbstheilendes Netzwerk zu realisieren. Die Schritte, die erforderlich sind, um ein selbstheilendes Netzwerk zu ermöglichen, sind: Es werden Daten über den Zustand und die Leistung des Netzwerks in der gesamten Netzwerkinfrastruktur gesammelt. Mit KI werden die gesammelten Daten auf der Grundlage von Geschäftszielen und Anforderungen analysiert, die in die Algorithmen der selbstheilenden Intelligenz eingespeist wurden. Geschäftskritische Anwendungen und Verkehrsströme werden identifiziert und mit spezifischen Anforderungen an die Leistung des Netzwerks versehen. Der gesamte Datenverkehr wird im Laufe der Zeit analysiert, um eine historische Darstellung des normalen Verhaltens des Netzwerks zu erstellen. Auf der Grundlage verschiedener Netzwerkanforderungen, Baselines und Leistungsschwellenwerte überwacht das Netzwerk kontinuierlich die Leistung der wichtigsten Anwendungs-Traffic-Flows. Das Netzwerk automatisiert die Behebung von automatisch erkannten Netzwerkfehlern und -verschlechterungen. Wenn eine Netzwerkkomponente ausfällt, leitet ein selbstheilendes Netzwerk den Datenverkehr über sekundäre Pfade um, die für die betroffenen geschäftskritischen Daten als optimal angesehen werden. Wenn das Netzwerk beeinträchtigt wird, stellt ein selbstheilendes Netzwerk die erforderliche Leistung für den geschäftskritischen Datenverkehr auf Kosten des weniger kritischen Datenverkehrs bereit.