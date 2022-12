Persistente Sitzungen mit dem Azure Load Balancer einstellen

In Sitzungen identifizieren Webserver Anfragen eines authentifizierten Benutzers anhand einer eindeutigen ID-Nummer, die in jeder an den Server gerichteten Anfrage enthalten ist. Die Sitzungspersistenz stellt sicher, dass ein und derselbe Webserver Abfragen von einem bestimmten Client, sei es ein Mensch oder ein Dienst, während der gesamten Sitzung des Clients bearbeitet.

Die Sitzungspersistenz ist für das Funktionieren moderner Webanwendungen unerlässlich. Wenn eine authentifizierte Sitzung Daten an einen Webserver weitergibt, mit dem der Server bisher keine Informationen ausgetauscht hat, weiß dieser Server nicht, was er mit den Daten tun soll, da er nicht an der vorherigen Transaktion des Benutzers beteiligt war.

Wenn mehrere Server beteiligt sind und es keine Sitzungspersistenz gibt, kann es sein, dass die Anfrage jedes Mal bei einem anderen Server landet – und jedes Mal beginnt der Handshake-Prozess von vorne.

Einrichten der Sitzungs-Persistenz in Azure Load Balancer Microsoft Azure bietet mehrere Tools für den Lastausgleich, darunter Azure Load Balancer. Azure Load Balancer arbeitet auf der Transportschicht des Open Systems Interconnection-Modells (OSI-Modell) und befindet sich oberhalb des TCP/IP-Stacks. Azure Load Balancer kann Anfragen auf Webserver verteilen, aber keinen verschlüsselten HTTPS-Datenverkehr verarbeiten. Diese Einschränkung macht Azure Application Gateway zu einer viel besseren Option für den verschlüsselten Lastausgleich. Für interne Anwendungen, die mehrere Pools von Diensten mit einem Load Balancer verwenden, ist Azure Load Balancer eine gute Option. Abbildung 1: Ein Load Balancer verteilt Workloads auf Server, um diese optimal auszulasten.

Vergleich der Verteilungsmodi von Azure Load Balancer Azure Load Balancer bietet drei Verteilungsmodi für den Lastausgleich, von denen jeder eine andere Ebene von zu konfigurierenden Attributen hat. Die Einträge werden jeweils als tuple bezeichnet. Hash-basiert (five tuple). Dies ist die Standardeinstellung für Azure Load Balancer und erfordert den geringsten Overhead, da sie jede Anfrage an einen gesunden (five tuple). Dies ist die Standardeinstellung für Azure Load Balancer und erfordert den geringsten Overhead, da sie jede Anfrage an einen gesunden Backend -Knoten leitet. Es gib keine Sitzungs-Persistenz; jede Sitzung wird als neu behandelt.

Client-IP (two tuple). Bei dieser Konfiguration erstellt der Nutzer eine Regel, damit derselbe Backend-Server den gesamten Datenverkehr von der Quell-IP – oder dem Besucher – für die Dauer des Besuchs bearbeitet.

Client-IP und Protokoll (three tuple). Diese Einstellung ähnelt dem vorherigen Modus, mit dem Unterschied, dass sie zusätzlich zur Client-IP das Protokoll enthält. Jeder Verteilungs-Hash kann bestimmte Konfigurationen am besten handhaben, aber es ist ratsam, die Standardeinstellung zu wählen.

So ändern Sie die Einstellungen für Sitzungspersistenz in Azure Load Balancer Um die Einstellungen für die Sitzungs-Persistenz zu ändern, navigieren Sie zur Load-Balancer-Seite im Azure-Portal (geben Sie Lastenausgleich in die Suchleiste ein) und wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Lastenausgleichsregeln, wie in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 2: In den Einstellungen legen Sie die Sitzungspersistenz fest. Um die Einstellungen für die Sitzungspersistenz zu bearbeiten, öffnen Sie die Regel, die Sie ändern möchten, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Sitzungspersistenz (siehe Abbildung 2) und wählen Sie den gewünschten Algorithmus aus. Abbildung 3: Stellen Sie die Sitzungspersistenz ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderung zu übernehmen.