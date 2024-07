NIS2: Welche Vorfälle von wem gemeldet werden müssen

Auf den ersten Blick sind die Meldepflichten bei einem IT-Sicherheitsvorfall nichts Neues: Werden bei dem Cybervorfall auch personenbezogene Daten in Mitleidenschaft gezogen, müssen alle betroffenen Unternehmen schon seit Jahren an mögliche Meldepflichten nach DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) denken. Handelt es sich bei der betroffenen Organisation um einen KRITIS-Betreiber, sind ebenfalls schon seit längerer Zeit Meldepflichten an das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) bei IT-Störungen () zu prüfen.

Warum aber sollten sich alle Organisationen nun mit den Meldepflichten nach NIS2 befassen? Die Antwort liefert unter anderem die Bundesinnenministerin selbst: „Mit unserem Gesetz werden künftig mehr Unternehmen in mehr Sektoren Mindestvorgaben für die Cybersicherheit und Meldepflichten bei Cybervorfällen erfüllen müssen. Wir steigern das Sicherheitsniveau – und senken damit das Risiko für Unternehmen, Opfer von Cyberangriffen zu werden.“

Mehr Organisationen unterliegen einer Meldepflicht nach NIS2 Mit der Umsetzung von NIS2 werden die Kategorien „wichtige Einrichtungen“ und „besonders wichtige Einrichtungen“ eingeführt, die mit einer signifikanten Ausweitung des bisher auf Betreiber Kritischer Infrastrukturen, Anbieter digitaler Dienste und Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse beschränkten Anwendungsbereichs einhergeht. Dazu gehören insbesondere auch Anbieter von öffentlichen elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten, Rechenzentrums-Dienste, Abwasser- und Abfallwirtschaft, die Herstellung kritischer Produkte, Post- und Kurierdienste und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung sowie der Gesundheitssektor im weiteren Sinne. Denkt man an die NIS2-Forderungen zum Lieferkettenschutz und daran, dass Cybervorfälle auch aus der Lieferkette stammen oder die Lieferkette betreffen können, liegt es nahe, dass auch solche Lieferanten, die nicht selbst unter NIS2 reguliert werden, womöglich in die Meldeprozesse einbezogen werden müssen.