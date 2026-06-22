Datenübermittlung und Zertifizierung: Was jetzt möglich ist

Datenübermittlungen oder Datentransfers in Drittländer sind kein Randthema für Unternehmen: Ob Cloud-Plattformen, Videokonferenzen, Kollaborationstools oder Rund-um-die-Uhr-Support: Die große Mehrheit der Unternehmen (62 Prozent) in Deutschland überträgt personenbezogene Daten in Länder außerhalb der EU, so eine Bitkom-Umfrage (PDF). Fast die Hälfte (45 Prozent) transferiert die Daten an externe Dienstleister, 41 Prozent an Geschäftspartner zu gemeinsamen Zwecken und 19 Prozent an Konzerntöchter oder andere Konzerneinheiten.

Auch für den Datenschutz sind die Datenübermittlungen in Länder außerhalb der EU ein zentrales Thema, das sich aber durchaus komplex darstellt. Laut Bitkom fordern 78 Prozent der befragten Unternehmen von der Politik Rechtssicherheit bei internationalen Datentransfers.

Die Bitkom-Umfrage zeigt auch, wie die Praxis gegenwärtig aussieht: Am häufigsten fließen Daten in die USA. 61 Prozent der Unternehmen, die personenbezogene Daten ins Nicht-EU-Ausland transferieren, übertragen sie dorthin. Am häufigsten werden dafür sogenannte Standardvertragsklauseln als Rechtsgrundlage genutzt (80 Prozent), dahinter folgen Binding Corporate Rules (23 Prozent) sowie das EU-US-Data-Privacy Framework (21 Prozent) und Einwilligungen (12 Prozent).

Dies zeigt bereits, dass es eine Fülle möglicher Rechtsgrundlagen für Datenübermittlungen gibt. Dabei gibt es sogar noch mehr, als die Umfrageergebnisse zeigen.

Datenübermittlung nur mit Rechtsgrundlage Die Bundesdatenschutzbeauftragte erklärt: Wenn personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden, müssen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter prüfen, ob die allgemeinen Voraussetzungen der DSGVO für eine Datenübermittlung erfüllt sind. Außerdem muss den zusätzlichen Anforderungen nach Kapitel V der DSGVO Rechnung getragen werden. Unter den beschriebenen Rechtsgrundlagen und Garantien finden sich auch genehmigte Verhaltensregeln (Code of Conduct) oder ein genehmigter Zertifizierungsmechanismus: Sowohl branchenspezifische Verhaltensregeln (Code of Conduct) als auch Zertifizierungsmechanismen können nach der DSGVO Grundlage für internationale Datenübermittlungen sein, wenn sie von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt oder von der Zertifizierungsstelle oder der Aufsichtsbehörde erteilt wurden. Diese Instrumente müssen allerdings von rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters im Drittland, insbesondere im Hinblick auf die Betroffenenrechte, begleitet werden. Doch welche genehmigten Zertifizierungsmechanismen gibt es, die auch für Datenübermittlungen genutzt werden können?