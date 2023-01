Datenschutz bei Bankdaten und Zahlungsverkehr

Wann immer die Aufwände für den Datenschutz in Zweifel gezogen werden, sollten solche Erfahrungen zur Sprache kommen: Schadsoftware, Betrug beim Online-Shopping oder Beleidigungen in sozialen Netzwerken – drei von vier Internetnutzerinnen und Internetnutzern (75 Prozent) waren 2022 von Cyberkriminalität betroffen, so der Digitalverband Bitkom.

Viele wurden Opfer von Betrug, sowohl beim Online-Einkauf (29 Prozent) als auch bei Geldgeschäften wie Online-Banking oder dem Missbrauch der eigenen Kontodaten (13 Prozent).

Aus gutem Grund zählen Bankdaten oder Zahlungsverkehrsdaten für die meisten Menschen zu den besonders sensiblen Daten, denn das Missbrauchspotenzial ist hoch, ebenso der mögliche Schaden für die Betroffenen.

Datenmissbrauch: Nicht nur durch Internetkriminelle Es ist allerdings nicht so, dass nur Onlinekriminelle ein hohes Interesse an den Daten des Zahlungsverkehrs haben, auch Banken und andere Finanzinstitute haben dies. Dabei geht das Interesse an den Finanzdaten der Bankkundinnen und Bankkunden mitunter weiter, als es der Datenschutz zulässt. Ein Beispiel: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen hatte eine genossenschaftliche Bank überprüft, die als Pilotbank sogenannte Smart-Data-Verfahren testet. Smart-Data-Verfahren dienen dazu, aus dem Kundenbestand gezielt Personen für bestimmte Werbemaßnahmen herauszufiltern. Hierfür werden Scorewerte gebildet, die eine Aussage darüber treffen sollen, ob eine Kundin oder ein Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit Interesse an einem bestimmten Produkt hat. Das kann zum Beispiel ein Immobilienkredit, eine Kreditkarte oder ein Wertpapiersparplan sein. Anschließend erhält die Kundin oder der Kunde Werbung für das entsprechende Produkt. Zur Bildung der Scorewerte werden unter anderem Zahlungsverkehrsdaten analysiert und bei einigen Verfahren auch Daten über das Wohnumfeld der Kundinnen und Kunden von externen Dienstleistern hinzugezogen.

Weitreichende Analysen von Zahlungsdaten Zur Berechnung, ob jemand Interesse an einem Konsumentenkredit hat, werden beispielsweise 162 Datenfelder genutzt, darunter folgende Informationen aus den Zahlungsverkehrsdaten: Bezug von sozialen Leistungen, Ausgaben für Haushalt und Lebensmittel, Höhe der Fahrzeugkosten, Höhe der „Grundkosten“, unter anderem für Energieversorger, Höhe des Gehalts- oder Renteneingangs, Höhe der Auszahlungen an Geldautomaten, Umsätze in der Kategorie E-Payment, zum Beispiel Paypal und Amazon, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Datenschutzaufsicht macht deutlich: Diese Verarbeitungen können weder über eine Abwägung der Interessen von Bank und betroffener Person noch über die verwendeten Einwilligungsformulare gerechtfertigt werden. Sie sind deshalb rechtswidrig. Die Durchführung von Verhaltensprognosen auf Grundlage von Zahlungsverkehrsdaten entspricht nicht den vernünftigen Erwartungen der Kundinnen und Kunden. Das müsste aber unter anderem der Fall sein, damit eine Interessenabwägung als Rechtsgrundlage herangezogen werden könnte. Bereits in einem anderen Fall hatte die LfD Niedersachsen im Juli 2022 ein Bußgeld von 900.000 Euro verhängt, weil eine Bank die Grenzen der Interessenabwägung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für Werbezwecke überschritten hatte. „Zahlungsverkehrsdaten sind sehr sensibel, weil sie Informationen über das Konsumverhalten, Beziehungen zu anderen Menschen, die wirtschaftliche Lage und persönliche Vorlieben enthalten. Sie ermöglichen so eine Vielzahl von Rückschlüssen auf das berufliche und private Leben der Betroffenen“, sagte die Landesdatenschutzbeauftragte von Niedersachsen Barbara Thiel. „Es muss deshalb sichergestellt sein, dass die betroffenen Personen die Kontrolle über die Verarbeitung dieser Daten ausüben können. Ich habe mich dazu entschieden, Warnungen auszusprechen, um die Banken davon abzuhalten, schwerwiegende Verstöße gegen das Datenschutzrecht zu begehen. Ich werde auch Vor-Ort-Kontrollen durchführen, um zu überprüfen, ob die Banken die Verfahren trotz der Warnung einführen.“ Auch der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDPS) hat sich nun des Themas Zahlungsverkehrsdaten angenommen. Wojciech Wiewiórowski, EDPS, sagte: „Viele Einzelpersonen leisten mehrmals täglich Zahlungen im Internet. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Zahlungsdaten und andere damit zusammenhängende personenbezogene Daten bei Transaktionen wie Überweisungen sicher geschützt sind.“