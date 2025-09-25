Dell erneuert Rechenzentrumsinfrastruktur für Private Clouds

Dell Technologies hat eine umfassende Erweiterung seiner Infrastrukturlösungen für Private Clouds vorgestellt. Im Zentrum steht die nun allgemein verfügbare Dell Private Cloud, die zusammen mit weiteren Storage- und Sicherheitsinnovationen Unternehmen bei der Beschleunigung traditioneller und moderner Workloads unterstützen soll. Dell Private Cloud wurde bereits im Mai 2025 auf der Hausmesse des Herstellers in Las Vegas vorgestellt.

Dell Private Cloud: Technische Architektur und Funktionsweise

Die Dell Private Cloud basiert auf einer disaggregierten Infrastruktur, bei der Rechenleistung, Speicher und Netzwerk entkoppelt und über eine zentrale Software verwaltet werden. Kernstück ist die Dell Automation Platform, die als Steuerungsebene und Orchestrator fungiert. Sie bietet eine zentralisierte, einheitliche Erfahrung für die Automatisierung der Bereitstellung und Verwaltung sowohl von Hardware als auch Software.

Ein wesentliches Element sind die validierten Blueprints – von Dell getestete und validierte Baupläne, die eine deklarative Darstellung einer Umgebung bieten. Diese in TOSCA-basierten YAML-Dateien geschriebenen Templates werden vom Orchestrator der Dell Automation Platform verwendet, um Aktivitäten wie Cluster-Bereitstellung, Cluster-Erweiterung und PowerStore-Updates zu automatisieren.

Die Plattform unterstützt verschiedene Cloud-Betriebssysteme wie VMware, Red Hat und Nutanix auf Dell-Hardware. Laut Dell soll die Bereitstellung eines kompletten Clusters etwa 90 Prozent weniger Schritte erfordern als mit anderen Tools und in zweieinhalb Stunden abgeschlossen sein. Die Lösung ist sowohl als On-premises-Installation als auch als SaaS-Angebot verfügbar.

Für die Storage-Komponente können Unternehmen zwischen plattformintegriertem Speicher mit Dell PowerStore, das vollständige Automatisierung und integrierte Lifecycle-Workflows bietet, oder einer Reihe von plattformkompatiblen Dell-Speicheroptionen wählen, die mit Dell Private Cloud validiert, aber unabhängig verwaltet werden.

Die Dell Private Cloud bietet zudem ein automatisiertes Full-Stack-Lifecycle-Management sowohl für Dell-Hardware (Compute/Storage) als auch für den Private-Cloud-Software-Stack. Dies umfasst Patching, Updates, Erweiterung und Komponentenaustausch mit Blueprint-gesteuerten, validierten Update-Routinen.

Der Hersteller positioniert sich mit seiner Private Cloud zu Wettbewerbern wie HPE GreenLake, Pure Storage Enterprise Data Cloud, Veeam, IBM Cloud Private oder Nutanix Cloud Platform.