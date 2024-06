Die Cyberangriffe der KW25/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW25/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

13.06.2024, Globe Life Inc., (USA). Globe Life Inc. meldete der Securities and Exchange Commission einen Cyberangriff, der wahrscheinlich zu einer Datenverletzung führte, die Informationen von Verbrauchern und Versicherungsnehmern betraf. Die Untersuchung ist noch im Gange, um das Ausmaß der Verletzung und die kompromittierten Daten zu ermitteln. Wenn die Verletzung bestätigt wird, erhalten die Betroffenen Schreiben, in denen sie über die Datenverletzung informiert werden. Quelle

16.06.2024, Oahu Transit Services (OTS), (USA). Die Organisation, die TheBus, das öffentliche Verkehrssystem von Oahu, betreibt, erlitt einen Cyberangriff, wahrscheinlich eine Ransomware-Attacke, die zu einem längeren Netzwerkausfall führte. Die Ermittlungen werden vom FBI und der Polizei von Honolulu durchgeführt, während die Websites von TheBus und TheHandi-Van weiterhin offline sind. Dies ist das zweite Mal, dass die Organisation Opfer eines Cyberangriffs wurde, nachdem sie 2021 mit Ransomware angegriffen worden war. Quelle

17.06.2024, Krankenhaus Agatharied, (Deutschland). Das Krankenhaus Agatharied, ein deutsches Krankenhaus, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Ein Krisenkomitee wurde eingerichtet, um die Folgen des Angriffs zu bewältigen. Einzelheiten über die Auswirkungen des Angriffs auf den Betrieb des Krankenhauses sind noch nicht bekannt. Quelle

17.06.2024, Rekah, (Israel). Ein Cyberangriff legte den Vertrieb von Rekah lahm, einem großen israelischen Pharmaunternehmen, das Medikamente, Kosmetika, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Das Unternehmen arbeitet daran, den Vorfall einzudämmen, den Angriff zu lokalisieren und zu bekämpfen und die kompromittierten Systeme wiederherzustellen. Es wurden keine weiteren Details über die Art des Angriffs oder die kompromittierten Daten bekannt gegeben. Quelle

17.06.2024, MARINA (Maritime Industry Authority), (Philippinen). Das Online-System von MARINA (Maritime Industry Authority) wurde bei einem Cyberangriff kompromittiert. Einzelheiten zu dem Vorfall liegen noch nicht vor, die Ermittlungen sind jedoch im Gange. Das Ausmaß und die Auswirkungen des Cyberangriffs auf die Daten und Systeme von MARINA müssen noch ermittelt werden. Quelle

20.06.2024, Kominfo, (Indien). Der Server des Ministeriums für Kommunikation und Information (Kominfo) wurde Opfer einer Cyberattacke, wodurch die Einwanderungsdienste am internationalen Flughafen gestört wurden. Der Angriff ereignete sich am 20. Juni 2024 um 16.45 Uhr Ortszeit. Die Einzelheiten des Vorfalls sind noch nicht bekannt, aber die Einwanderungsdienste waren betroffen. Quelle

20.06.2024, GIC Housing Finance, (Indien). GIC Housing Finance isolierte seine Systeme, um weiteren Schaden durch einen Cyberangriff zu verhindern. Das Unternehmen ergriff diese Maßnahme, um zu verhindern, dass der Angriff weiteren Schaden anrichtet. Einzelheiten über den Angriff und seine Auswirkungen sind noch nicht bekannt. Quelle

