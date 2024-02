Cybersicherheit: Neues nationales IT-Lagezentrum

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die BSI-Präsidentin Claudia Plattner haben am 6. Februar in Bonn das neue Nationale IT-Lagezentrum eröffnet. Dort sollen Spezialisten die Cybersicherheitslage in Deutschland rund um die Uhr im Blick behalten. Das Lagezentrum empfängt pro Jahr rund 2800 Meldungen zu IT-Sicherheitsvorfällen und Sicherheitslücken über 22 Meldestellen. Zudem tauscht das Nationale IT-Lagezentrum regelmäig Informationen und Bewertungen zur Cybersicherheitslage mit nationalen und internationalen Partnern aus.

Im Ernstfall könnten durch die neue Infrastruktur bis zu 100 IT-Sicherheitsfachkräfte orchestriert zusammenarbeiten. Im Regelbetrieb verfügt das Nationale IT-Lagezentrum über zehn Arbeitsplätze. „Mit dem neuen Nationalen IT-Lagezentrum haben wir die Infrastruktur geschaffen, die wir benötigen, um die Cybersicherheit in Deutschland substanziell zu erhöhen. Der nächste Schritt, der dafür nötig ist, ist die Verbesserung der Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland - mit dem BSI als Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis. Mit einer Zentralstelle hätten wir endlich ein einheitliches und präzises nationales Lagebild für eine echte Adhoc-Einschätzung der Bedrohungslage, zudem könnten die Länder unser Schadprogramm-Erkennungssystem mitnutzen und Gefahren besser antizipieren. Das alles kann in unserem neuen Lagezentrum zentral koordiniert werden, hier könnten wir endlich wirksame Präventionsmaßnahmen treffen, um Deutschland auch in der Fläche gegen Gefahren aus dem Cyberraum abzusichern.", so BSI-Präsidentin Claudia Plattner.