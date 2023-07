Kostenloses E-Handbook: Backup für unstrukturierte Daten

Unstrukturierte Daten haben sich massiv in Rechenzentren ausgebreitet. Analysten schätzen, dass mittlerweile 80 Prozent der gespeicherten Informationen in einem Unternehmen unstrukturierte Daten sind. Da sich diese nicht einfach in Datenbanken ablegen lassen, müssen IT-Verantwortliche dedizierte Backup-Strategien entwickeln, um der Sicherung dieser Daten gerecht zu werden.

Dabei sind andere interne Vorgaben und Ziele zu beachten und in die Planung einzubeziehen, wie beispielsweise die Data Protection, die Compliance und die allgemeinen Geschäftsprozesse. Das bedeutet auch, dass IT-Teams ihre Daten analysieren müssen, bevor sie bestimmen, wie, wo und wie lange diese Daten gespeichert werden müssen. Mit der richtigen Backup-Strategie lassen sich somit auch die Potenziale der unstrukturierten Daten erschließen und für das Unternehmen nutzen.

Abbildung 1: Das E-Handbook gibt Tipps, wie Unternehmen die Menge an unstrukturierten Daten am besten in die Backup-Strategie einbinden lassen.

Unser kostenloses E-Handbook gibt ihnen hilfreiche Tipps, wie IT-Verantwortliche eine passende Backup-Strategie für unstrukturierte Daten entwickeln und umsetzen. Dazu erklären wir zunächst, was diesen Datentyp von anderen unterscheidet und warum eine andere Art der Datensicherung notwendig ist. Des Weiteren legt das E-Handbook dar, wie sich diese Daten in Data-Protection- und Compliance-Strategien einbetten lassen und gibt einen Überblick darüber, welche Speicheroptionen hierfür zur Verfügung stehen.

Diese Ratschläge sollen Unternehmen einen Überblick geben, wie sie die Fülle an unstrukturierten Daten beherrschen können und zudem eine effiziente Wertschöpfung dieser Informationen erreichen.