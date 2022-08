Kostenloses E-Handbook: Einstieg in Network Observability

Hersteller und Analysten sind im IT-Bereich, so scheint es, besonders kreativ. Althergebrachte Technologien werden überdacht oder ergänzt und dann mit schicker neuer Bezeichnung in den Verkauf gebracht. Dieser Verdacht drängt sich zunächst auch beim Trendthema Observability auf. Dieser Managementansatz ist aber deutlich anders als das bisherige Monitoring, das jedoch nicht ausgedient hat.

Observability ist die Fähigkeit, aus der Überwachung (dem Monitoring) und Analyse der Ergebnisse einer IT-Plattform Rückschlüsse auf die Vorgänge auf dieser Plattform zu ziehen. Network Observability (im Deutschen gelegentlich auch Netzwerk-Observability oder Netzwerkbeobachtbarkeit genannt) ist ein Teil der IT-Observability. Wer den Netzwerkbetrieb (NetOps) verbessern will, sollte Network Observability berücksichtigen. Es ermöglicht tiefere Einblicke in das Netzwerkverhalten als Netzwerk-Monitoring.

Netzwerkprofis tun sich jedoch zunächst schwer, den Unterschied zwischen Network Observability und Network Monitoring zu definieren.

Abbildung 1: Observability ist ein ganzheitlicher, proaktiver Ansatz für die IT-Überwachung. Erfahren Sie mehr über Funktionen, Implementierung, Vor- und Nachteile.

In diesem E-Handbook klären wir deshalb als Erstes im Detail, was Observability generell im IT-Bereich bedeutet und welche Rolle die drei Säulen der Observability – Metriken, Log-Protokolle und Traces – dabei spielen. Dabei vergessen wir auch die Herausforderungen von Observability nicht. In einem weiteren Kapitel arbeiten wir dann die Unterschiede zwischen Netzwerk-Observability und -Monitoring heraus. Schließlich beschreiben wir noch drei Best Practices und die Integration in DevOps.