Kostenloses E-Handbook: Planungstipps für Edge-Computing

Viele Anbieter in der IT-Branche – sei es für Soft- oder Hardware – haben erkannt, das Edge-Computing ein Thema ist, das ihre Kunden intensiv beschäftigt.

Das ist auf der einen Seite gut, weil es immer mehr platzsparende Software gibt und Plattformen, die auch disparate IT-Landschaften zu einem einheitlich bedienbaren Netzwerk abstrahieren. Die Hardwarehersteller bringen ihrerseits immer neue Geräte auf den Markt, die ohne die Idealbedingungen eines Datacenter Rechenpower liefern.

Auf der anderen Seite bedeutet das aber, dass der Markt immer unübersichtlicher wird. Aus diesem Grund haben wir in diesem E-Handbuch verschiedene Aspekte zusammengestellt, hinsichtlich derer Sie eine Edge-Strategie planen und durchleuchten sollten.

So ist es wichtig, dass Sie sich erst einmal genau vor Augen halten, welche Vorteile das Edge Computing in Ihrer IT-Umgebung bringen soll. Geht es um geringere Latenzen für IoT-Szenarien? Möchten Sie die Daten zu ihrer Sicherheit verteilen? Oder ist es für Sie besonders wichtig, Kosten bei der Datenübertragung zu sparen? Je nachdem benötigen Sie eine jeweils auf diese Ziele zugeschnittene Computing-Strategie sowie Software, die diese optimal unterstützt. Gerade bei Kubernetes werden Sie feststellen, dass für so gut wie jeden Anwendungsfall eine passende Distribution verfügbar ist. Last but not least, müssen Sie die entsprechende Hardware implementieren, auf der diese verteilte Architektur laufen soll.

Generell lässt sich sagen, dass Sie sich beim Edge-Computing wieder intensiver mit Hardware auseinandersetzen müssen, als Sie das vermutlich aus Ihrem durchstandardisierten und abstrahierten Rechenzentrum gewohnt sind. Am Edge sind Strom, Netzwerk und ein geeignetes Klima keine Selbstverständlichkeit.

Abbildung 1: In unserem E-Handbook finden Sie zahlreiche Themen, zu denen Sie sich im Rahmen Ihrer Edge-Strategie Gedanken machen sollten.

Kurz: Edge-Computing ist eine Herausforderung für IT-Teams – auch für die erfahrenen Datacenter-Bastler unter ihnen. Und dieses E-Handbook soll Sie dabei unterstützen, diese Herausforderung zu meistern.