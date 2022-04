Kostenloses E-Handbook: SD-WAN - Grundlagen, Tipps, Kaufhilfe

Der Bedarf an Netzwerkbandbreite wird immer größer. Das liegt nicht zuletzt am zunehmenden Einsatz von Cloud-Anwendungen. Die Endanwender erwarten hier eine Geschwindigkeit, wie sie es von lokal installierter Software gewohnt sind. Unternehmen waren deshalb gezwungen, sich teure Standleitungen und Hardware für ausreichend WAN-Performance zuzulegen. Die kostspieligen MPLS-Verbindungen und die traditionelle WAN-Hardware sind dabei unflexibel und für den laufenden Betrieb zwangsweise überdimensioniert, wenn es darum geht, auch die Last zu Spitzenzeiten akzeptabel zu bewältigen.

SD-WAN revolutioniert das Wide Area Network. Virtualisierung und Netzwerk-Overlays dienen dazu, eine bessere und flexiblere Konnektivität bei geringerer Komplexität und niedrigeren Kosten zu liefern. Durch Aggregation von preiswerten Internetverbindungen und dynamische Wahl des besten Pfades für jede Anwendung ergeben sich preiswerte und flexible Alternativen.

Mittlerweile ist SD-WAN eine etablierte Technologie. Die Auswahl und Bewertung einer geeigneten SD-WAN-Architektur kann dabei schnell unübersichtlich werden, auch weil der Markt immer noch wächst.

Abbildung 1: Was Sie über Software-defined WAN wissen müssen. Welche Optionen Sie haben. Was Sie vor dem Kauf beachten sollten.