Wie man staatliche Förderung für Softwareentwicklung erhält

Fast jedes mittlere und größere Unternehmen verfügt heute über eine Abteilung oder zumindest ein Team für die eigene Softwareentwicklung. Dabei geht es nicht unbedingt darum, selbst entwickelte Anwendungen zu verkaufen, sondern meistens verfolgen die Organisationen damit das Ziel, Lösungen für das eigene Unternehmen bereitzustellen.

Doch die Entwicklung neuer Software ist nicht billig. Das besondere dieses Bereichs ist, dass im Vergleich zu vielen anderen Abteilungen kaum Sachkosten anfallen, sondern vor allem Personalkosten. Ist das Softwareentwicklungsteam dabei besonders innovativ, kann das Unternehmen für diese Innovationen staatliche Förderung erhalten – aber wie?

Um sicherzustellen, dass nicht jedes Unternehmen eigenständig definiert, was unter Innovation zu verstehen ist, orientiert sich der Gesetzgeber am Frascati-Handbuch 2015 der OECD. Gemäß dieser Definition gehören dazu unter anderem:

Nun können Unternehmen seit gut zweieinhalb Jahren – genauer seit Januar 2020 – hierbei rückwirkend staatliche Förderung erhalten. Dafür hat der Bundestag das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung , kurz Forschungszulagengesetz (FZulG) , verabschiedet. Der Bund verfolgt damit das Ziel, ganz allgemein die Forschung und Entwicklung (F&E) und die Prozessentwicklung zu unterstützen. Die Software- und Hardwareentwicklung sowie die hiermit verbundene Entwicklung neuer Prozesse in den Unternehmen ist durch diese Gesetzgebung in weiten Teilen förderfähig.

In vielen Bereichen des täglichen Lebens, sei es im privaten Umfeld oder im Berufsleben, spielt Software eine wichtige Rolle. Intelligente Häuser oder Produktionsstraßen, Predictive Maintenance oder die wachsende Zahl an Assistenten im Auto sind dabei nur drei Beispiele. Technologische Trends wie künstliche Intelligenz , IoT und der Einsatz von Microservices -Architekturen werden fortwährend wichtiger. Dahinter steht die Notwendigkeit zur Innovation, ohne die eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit kaum mehr möglich erscheint.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Möglichkeit der nachträglichen Förderung. So kann der Antrag auf Förderung auch nach Abschluss eines Projekts eingereicht werden. Darüber hinaus können Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, als förderfähig gelten. Der 2. Januar 2020 ist hierbei der Stichtag, da das Gesetz zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Somit ist es ausgeschlossen, dass sich wichtige Projekte aufgrund langer Bearbeitungsdauern der Fördermittelgeber verzögern.

Betrachtet man nun die Softwareentwicklung und dabei die Aufteilung zwischen Sach- und Personalkosten, wird deutlich, warum das FZulG gerade für Innovationen in diesem Umfeld besonders attraktiv ist.

Die Unternehmen erhalten die Fördermittel dabei als Gutschrift auf die Ertragsteuer. Konkret bedeutet das, dass das Finanzamt die Forschungs- und Entwicklungsausgaben eines Projekts in Höhe von 25 Prozent (der Personalkosten für Produkt- oder Prozessentwicklung plus Lohnnebenkosten) fördert. Bei Fremdaufträgen liegt der Wert bei 15 Prozent.

Auch wenn es im Rahmen des FZulG keinen limitierten Fördertopf gibt, so hat der Gesetzgeber die Fördersumme pro Unternehmen gedeckelt: die maximale Förderhöhe beträgt eine Million Euro pro Wirtschaftsjahr. Das bedeutet, dass ein Förderbetrag unter allen Mutter- und Tochtergesellschaften mit einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent aufgeteilt werden muss.

Die technische Prüfung des Antrags übernimmt die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Nach positiver Prüfung – die keine Selbstverständlichkeit ist – erhält das antragstellende Unternehmen einen Nachweis in Form eines Zertifikats, das den Innovationscharakter bestätigt. Dies garantiert den rechtlichen Anspruch auf Förderung dem Grunde nach.

Entsprechend sollten die Antragsteller an dieser Stelle weniger auf ihren Steuerberater vertrauen, sondern Technologieexperten wie die einer spezialisierten Unternehmensberatung zu Rate ziehen. Ohne das notwendige technische Know-how und die Erfahrung im Verfassen von Förderanträgen, ist es eine große Herausforderung, den Innovationsgrad eines Projektes in 4.000 Zeichen darzulegen. Dies ist die maximale Länge, die das FZulG für einen Antrag auf Förderung zulässt.

Schritt 2: Der Gang zum Finanzamt

Im nächsten Schritt muss das Unternehmen den Antrag auf Förderung beim Finanzamt einreichen. Die Steuerbehörde kann dabei die Förderfähigkeit der Innovation an sich nicht mehr in Frage stellen. Geprüft wird jedoch die Höhe der Zulage, die das Unternehmen erhält. Folglich gilt hier, wie bereits bei Schritt 1, entsprechende Sorgfalt walten zu lassen, um den Aufwand für das Projekt korrekt und genau aufzuschlüsseln.

„Die Software- und Hardwareentwicklung sowie die hiermit verbundene Entwicklung neuer Prozesse in den Unternehmen ist durch die Gesetzgebung in weiten Teilen förderfähig.“ Jan G. Steinhoff, Ayming Deutschland

Die Auszahlung der Zuschüsse im Rahmen des FZulG erfolgt über eine Verrechnung mit der Steuerlast der Unternehmensgruppe. Das heißt konkret: Errechnet sich für diese Gruppe eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro bei einer Steuerlast von 250.000 Euro, werden diese Beträge miteinander verrechnet. In diesem Fall sind folglich 150.000 € an Steuern zu entrichten.

Liegt die Steuerlast nur bei 50.000 Euro, erhält die Unternehmensgruppe 50.000 Euro als Steuererstattung vom Finanzamt – steuerfrei. Grundbedingung für den Erhalt der Zulage ist also nicht, dass ein Unternehmen überhaupt eine Steuerlast aufweisen muss.