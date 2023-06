Was das IT-Sicherheitsgesetz für die Security bedeutet

Das vom Bundestag und Bundesrat im Frühjahr 2021 verabschiedete IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist im Mai 2023 in Kraft getreten. Mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wurde das erste Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme aktualisiert, um die Cyber- und Informationssicherheit vor dem Hintergrund der immer häufigeren und komplexeren Cyberangriffe und der fortschreitenden Digitalisierung des Alltags zu erhöhen (siehe auch IT-Sicherheitsgesetz 2.0: Neue Pflichten für Unternehmen).

Aufgrund der verschärften IT-Sicherheitspflichten und der erhöhten Bußgelder sind insbesondere die zahlreichen Änderungen des zentralen deutschen IT-Sicherheitsgesetzes - des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz) - sowohl für die bereits vom BSI-Gesetz erfassten Betreiber kritischer Infrastrukturen als auch für Unternehmen im Bereich der kommunalen Abfallentsorgung, Hersteller von IT-Produkten, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden, und Unternehmen von besonderem öffentlichen Interesse relevant.

Was von der NIS2 für KRITIS zu erwarten ist

Die NIS2-Richtlinie (Network and Information Systems Directive) ist die Weiterentwicklung der ersten Verordnung der Europäischen Union, die darauf abzielt, die Sicherheit dieser kritischen Infrastrukturnetze und -systeme zu verbessern. Sie verpflichtet Organisationen im KRITIS-Sektor, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Cyberbedrohungen zu ergreifen und bedeutende Vorfälle an die zuständigen Behörden zu melden. Die Richtlinie schafft außerdem einen Rahmen für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, um die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen in der EU insgesamt zu verbessern.

Dies bedeutet, dass alle Bereiche der kritischen Infrastrukturen (KRITIS) erfasst sind. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 erweitert den Kreis der potenziellen Betreiber kritischer Infrastrukturen neben den Bereichen Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung und Finanzen sowie Versicherungen um die Abfallwirtschaft.

Organisationen von besonderem öffentlichem Interesse unterliegen nun auch den BSI(G). Sie gelten jedoch nicht als Betreiber kritischer Infrastrukturen, sondern unterliegen eigenen zusätzlichen Verpflichtungen. Unternehmen von besonderem öffentlichem Interesse sind:

Rüstungsunternehmen (§ 1 Abs. 14 Nr. 1 IT-Sicherheitsgesetz 2.0, § 60 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Außenwirtschaftsverordnung);

Chemieunternehmen (§ 1 Abs. 14 Nr. 3 IT-Sicherheitsgesetz 2.0, § 1 Abs. 2 Störfall-Verordnung); und

die größten Unternehmen in Deutschland (§ 1 Abs. 14 Nr. 2 IT-Sicherheitsgesetz 2.0).

Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 erlegt den Betreibern kritischer Infrastrukturen mehrere Pflichten auf. Unter anderem müssen die Betreiber:

Mindestsicherheitsstandards für kritische Infrastrukturen vorsehen (zum Beispiel den Einsatz von Intrusion Detection Systemen nach § 8a IT-Sicherheitsgesetz 2.0);

die Sicherheitsanforderungen für kritische Komponenten einhalten und

Informations- und Meldepflichten gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (nachfolgend „BSI“) erfüllen (zum Beispiel Auflistung aller IT-Produkte, die für die Funktionsfähigkeit kritischer Infrastrukturen wichtig sind, Meldung von Fehlfunktionen).

Außerdem geht aus dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 hervor, dass Betreiber kritischer Infrastrukturen über Intrusion-Detection-Systeme (IDS) für ihre IT-Umgebungen verfügen müssen. SAP-Systeme, die in vielen Fällen das Rückgrat aller Geschäftsprozesse von Betreibern kritischer Infrastrukturen bilden, sind hiervon nicht ausgenommen und sollten einbezogen werden.