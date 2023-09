Service-Automatisierung: Die Folgen von Vorfällen reduzieren

Automatisierung im Incident Management verkürzt die für die Lösung von Vorfällen benötigte Zeit. Ein Ergebnis sind schnellere Reaktionszeiten. Eine größere Genauigkeit bei der Erkennung und Priorisierung reduziert das Potential für menschliche Fehler. Kunden und Anwender profitieren von besseren Service Levels.

Die Automatisierung im Service verschafft den IT-Teams noch einen weiteren Vorteil. Weniger Aufwand für manuelle Aufgaben spart Zeit und Stress. So können Burnout oder Fluktuation der Mitarbeitenden verringert werden. IT-Teams können sich wieder auf strategische Aufgaben und Innovationen konzentrieren. In Zeiten, in denen oft weniger Unternehmensbudget zur Verfügung steht, ist das besonders wichtig.

Das Hands-on-Problem

Eine von Forrester durchgeführte Studie ergab, dass sich Fachkräfte mit der Anzahl der manuellen Aufgaben und dem Arbeitsvolumen überfordert fühlen. Im aktuellen „State of Digital Operations“-Report von PagerDuty stuften 14 Prozent der Befragten ihre Teams als „manuell“ oder „reaktiv“ ein. Neun von zehn leitenden IT- und Entwicklungsmitarbeitern beklagten die derzeitigen ITOps-Ansätze. Die Teams verbringen fast die Hälfte ihrer Zeit damit, sich mit Vorfällen zu befassen – anstatt wichtige Innovationen voranzutreiben. Der finanzielle Schaden wird mit über 3 Millionen US-Dollar pro Unternehmen und Jahr beziffert.

Trotz des Wertes eines automatisierten Incident Managements sind manuelle Aufgaben in vielen Unternehmen nach wie vor üblich. Mitarbeitende verwenden eine Vielzahl von Überwachungstools. Die Pflege der verschiedenen Regelkonfigurationen bedeutet nicht nur einen hohen Verwaltungsaufwand. Die Daten sind in einer Reihe von Silosystemen organisiert. Das erschwert die Verarbeitung von Ereignisdaten; die Reaktionszeiten sind länger. Siloartige Systeme zur Reaktion auf Vorfälle und manuelle Prozesse belasten die ITOM-Teams (IT Operations & Management). Darunter leidet vor allem auf die mittlere Lösungszeit (MTTR, Mean Time To Repair) und die mittlere Zeit von den einzelnen Vorfällen verursachten Unterbrechungen (MTBI, Mean Time Between Incidents).

Die Teilnehmenden des genannten Reports beschrieben einige der qualitativen Auswirkungen der erhöhten Fluktuation auf sie und ihre Teams. Die häufigsten Antworten waren „mehr Bereitschaftsschichten“, „höhere Arbeitsbelastung“ und „erhöhte MTTR“. Diese Spirale einer immer höheren Arbeitsbelastung wirkt sich auf die Qualität der Leistung aus. Der Stresslevel steigt. Mitarbeitende sind unzufriedener und neigen zudem eher zur Abwanderung.

Burnout der Mitarbeitenden ist zudem eine große Bedrohung für die Sicherheit eines Unternehmens. Laut dem letzten „Global Incident Response Threats“-Report (PDF) von VMware leiden 69 Prozent der Befragten unter Burnout-Symptomen und haben schon einmal darüber nachgedacht, ihre Arbeit aufzugeben.

Befragte des „State of Digital Operations“-Berichts gaben an, zwischen den Bereitschaftsschichten weniger Zeit zum Ausruhen zu haben. Die Umfrage ergab auch, dass die Verantwortung im Job zunimmt. Überarbeitete Mitarbeitende aller Branchen und Umsatzsegmente tragen die Last der Unterbrechungen außerhalb ihrer Arbeitszeit. Unternehmen aller Größen und Branchen räumten ein, schlecht auf Vorfälle zu reagieren. Eine weitere Konstante in vielen Unternehmen ist die Flut an Alarmen. Das lenkt Mitarbeitende ab. Manuelle Prozesse verstärken den Effekt. Dies alles führt unweigerlich zu einem schlechteren Kundenerlebnis und erhöht die Angriffsfläche für Sicherheitsvorfälle.