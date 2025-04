Schatten-KI: Das verborgene Risiko operativer Unordnung

Künstliche Intelligenz ist ein revolutionäres Werkzeug, das die Art und Weise grundlegend verändert, wie Unternehmen arbeiten. Mit dieser Transformation geht eine oft übersehene Gefahr einher: Viele Mitarbeitende nutzen KI bereits auf unkontrollierte Weise, was erhebliche Risiken für Organisationen birgt.

Diese Entwicklung erinnert an die frühen Tage von Cloud-Speichern, als Mitarbeitende ohne Zustimmung der IT-Abteilung Dienste wie Google Drive oder iCloud verwendeten, um Dateien zu teilen und zusammenzuarbeiten. Heute wiederholt sich dieses Szenario – allerdings in einer neuen Dimension. Statt Cloud-Speichern werden nun – oft unautorisierte – KI-Tools eingesetzt. Unternehmen stellt dies vor Herausforderungen für Datensicherheit und Compliance.

Die unterschätzten Risiken von Schatten-KI

Die Risiken, die mit Schatten-KI einhergehen, sind vielfältig und dürfen nicht unterschätzt werden. Ein zentrales Problem ist die Cybersicherheit. Ungesicherte KI-Nutzung kann schwerwiegende Datenlecks verursachen, beispielsweise wenn Kundendaten in unverschlüsselte Drittanbieter-Tools hochgeladen werden. Solche Vorfälle gefährden nicht nur sensible Informationen, sondern können auch gegen Datenschutzverordnungen wie die DSGVO verstoßen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie ergab, dass 8,5 Prozent aller Prompts, die in generative KI-Tools eingegeben werden, sensible Daten enthalten. In rund 45 Prozent dieser Fälle bestehen diese sensiblen Daten aus Kundendaten wie Rechnungsinformationen, Kunden-Reports oder Daten zur Authentifizierung von Kunden.

Neben der Cybersicherheit beeinträchtigt Schatten-KI auch die Compliance. In stark regulierten Branchen wie dem Finanzwesen oder dem Gesundheitssektor können fehlende Audit-Trails, mangelnde Verantwortlichkeit und unzureichender Datenschutz schwerwiegende Verstöße begünstigen. Dies zieht nicht nur hohe Geldstrafen nach sich, sondern schädigt auch das Vertrauen von Kunden und Partnern nachhaltig. Hinzu kommt, dass die Qualität der Ergebnisse, die durch unautorisierte KI-Tools erzielt werden, oft inkonsistent ist. Solche Tools basieren häufig auf zuvor nicht geprüften Datensätzen, was zu vorurteilsbehafteten beziehungsweise fehlerhaften Ergebnissen führen kann. Zudem fehlt es an Transparenz, wie diese Tools Informationen verarbeiten und speichern. Das erschwert es Unternehmen, die Kontrolle über ihre wertvollste Ressource zu behalten: ihre Daten.