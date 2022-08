Rechenzentren und Klimakrise: Schnelles Handeln ist gefragt

Die Umwelteinflüsse von Rechenzentren stehen in letzter Zeit verstärkt im Zentrum der Nachhaltigkeitsdebatte. Betreiber auf der ganzen Welt verpflichten sich im Rahmen ihrer Environmental, Social and Governance (ESG)-Programme zu Energie- und CO2-Einsparungen – und legen darüber ebenso Rechenschaft ab wie über ihre finanzielle Performance. Weil die Branche weiterhin auf Wachstumskurs ist und nach wie vor zu den intensiven Energieverbrauchern zählt, bleiben die Augen der Öffentlichkeit auf den Rechenzentrumssektor gerichtet.

Den meisten Unternehmen wird es mit den heute verfügbaren Technologien und Ressourcen schwerfallen, durch die Beseitigung der CO 2 -Emissionen, auf die sie direkten Einfluss haben, CO 2 -Neutralität zu erzielen. Auch nachdem sie das technisch Machbare erreicht haben, werden noch Emissionen übrigbleiben, die sie neutralisieren müssen, um Umweltauswirkungen durch Treibhausgasemissionen zu eliminieren. Der im letzten Jahr veröffentlichte SBTi-Standard (Science Based Targets Initiative) für Unternehmen trägt dieser Tatsache Rechnung, indem er einen Weg zum Netto-Null-Zustand vorgibt, der ein Auffangen und Speichern von CO 2 -Emissionen beinhaltet, die nicht auf andere Weise neutralisiert werden können.

Hier liegt die eigentliche Herausforderung für Unternehmen: Sie müssen einen Weg finden, die technisch unvermeidbaren Emissionen nachweislich zu kompensieren. Zu den Optionen zählen:

(Wieder)-Aufforstung: Ein frisch gepflanzter Baum benötigt Jahre, um nennenswerte Mengen an CO2 zu verarbeiten. Bäume müssen zudem jahrzehntelang vor den Auswirkungen von Feuer, Krankheiten und Abholzung geschützt werden, um die versprochene CO 2 -Aufnahme zu erreichen. Kurz gesagt, Bäume sind keine absolut zuverlässige Methode der CO 2 -Kompensation.

Tatsächlicher Mehrwert: Führt der Kauf eines bestimmten CO 2 -Ausgleichs zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen, die sonst nicht eingetreten wäre? Um festzustellen, ob ein Projekt wirklich zusätzliche Reduktionen erreicht, bedarf es einiger buchhalterischer und mathematischer Klimmzüge, sodass sich manchmal schwer entscheiden lässt, ob eine bestimmte Kompensationsmaßnahmen wirklich einen Beitrag zur CO 2 -Reduktion leistet.

Einmaligkeit: Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass ein Unternehmen, das einen Ausgleich erwirbt, ausschließliche Rechte an diesem Ausgleich gewinnt. Dies zu überprüfen war in der Vergangenheit schwierig und unsicher, insbesondere in der Welt der internationalen CO 2 -Buchhaltung. Es bleibt abzuwarten, ob die auf der 26. UN-Klimakonferenz getroffenen Vereinbarungen zum Artikel 6 dieses Problem wirksam angehen – und ob der öffentliche sowie der private Sektor in diesem Bereich kohärent zusammenarbeiten.

Leistung: Einige Formen der Kompensation werden mit einer Leistung verkauft, die schwer zu überprüfen ist. Darüber hinaus gibt es Kompensationen, die auf der Basis eines durchschnittlichen CO 2 -Ausgleichs gehandelt werden, im Gegensatz zu einem quantifizierten Ausgleich, dessen Ermittlung einige Käufer als zeitaufwändig und teuer ansehen.

Natürlich kann ein Unternehmen mit ausreichender Finanzkraft und gutem Willen Initiativen durchführen, die mit großer Sicherheit Ergebnisse erzielen, ohne dass eine Überprüfung durch Dritte erforderlich ist, wie es bei einigen der Kompensationsgeschäfte der Fall ist. Die Investition von Microsoft in die Climeworks-Lösung ist ein gutes Beispiel dafür. Kleineren Unternehmen könnten jedoch kurz- bis mittelfristig die Mittel fehlen, sich an solchen Technologien zu beteiligen.

In Zukunft wird der Weg zur Netto-Energieneutralität noch steiler, wenn man das künftige Wachstum beim Bau und Betrieb von Rechenzentren ebenso bedenkt wie den Betrieb in Gebieten wie Osteuropa und dem Fernen Osten, in denen Kohleverstromung einen starken Anteil am Energiemix hat. Für den chinesischen Rechenzentrumsmarkt wird beispielsweise bis 2026 eine jährliche Wachstumsrate von über 19 Prozent erwartet. Solange es keine rasche Verringerung CO 2 -intensiver Stromerzeugung gibt, werden die Betreiber in diesen Gebieten mit der fragwürdigen Praxis fortfahren, für das Recht auf Verschmutzung durch den Kauf von Kompensationen zu bezahlen.

Die Voraussetzungen für das Umweltmanagement haben sich verändert, und es stehen noch viele weitere Veränderungen an. Die Kompensation wird uns auf absehbare Zeit begleiten, aber es müssen auf internationaler Ebene erhebliche Verbesserungen vorgenommen werden, damit sie so funktioniert, wie sie intendiert ist. Rechenzentrumsunternehmen werden unterschiedlich auf die Forderung nach Klimaneutralität reagieren – entweder aufgrund der Gesetzgebung oder aufgrund allgemeiner Marktkräfte. Während das Internet viele Dinge ermöglicht hat, einschließlich einer allgemeinen Beschleunigung vieler Aspekte des Handels und der Gesellschaft im Allgemeinen, wird die Rechenzentrumsbranche danach beurteilt werden, wie schnell und glaubwürdig sie auf die Klimakrise reagiert. Gelingt ihr das nicht, läuft sie Gefahr, als eine der schmutzigen Industrien der Welt abgestempelt zu werden, während sich alle Welt bemüht, die CO 2 -Vorgaben des Intergovernmental Panel on Climate Change zu erfüllen.

Über den Autor:

Simon Harris ist Head of Critical Infrastructure bei BCS (Business Critical Solutions). Er leitet die Abteilung für kritische Infrastrukturen bei BCS und ist Fellow der Royal Institution of Chartered Surveyors. Harris hat für Kunden in Großbritannien und Europa Kosten- und Projektmanagementdienstleistungen erbracht für spezielle unternehmenskritische Systeme, Upgrades und Infrastrukturerneuerungen.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.