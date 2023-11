Open Source: Welche Herausforderungen können entstehen?

In der rasant fortschreitenden Digitalisierung unserer Zeit ist die Wahl der richtigen Technologie- und Software-Strategie entscheidend. Hyperscaler-Clouds mögen für viele Unternehmen attraktiv erscheinen. Doch bergen sie Risiken, die erst auf den zweiten Blick sichtbar werden, darunter mangelnde Datensicherheit und die drohende Gefahr eines Vendor Lock-ins.

Open Source ist die vielversprechende Alternative: Durch Transparenz, technologische Unabhängigkeit und Flexibilität verspricht Open Source Software (OSS) Unternehmen aller Größen die Chance, sich digital souverän und zukunftsfähig aufzustellen. Diese Souveränität geht weit über reine Kosteneinsparungen hinaus und wirkt sich direkt auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit aus. Dies wird durch den jüngsten Octoverse-Bericht von GitHub unterstrichen: Über 90 Prozent der Fortune-100-Unternehmen setzen auf Open-Source-Lösungen. Doch auch außerhalb dieses erlesenen Kreises ist Open Source ein tragender Teil der Unternehmens-IT. Denn viele wissen möglicherweise gar nicht, in welchem Ausmaß sie bereits auf OSS setzen: Als integraler Bestandteil vieler Softwarelösungen ist Open Source schon seit langem in vielen Unternehmen im Gebrauch.

Die positive Resonanz von sowohl politischen Institutionen als auch großen Industrieakteuren auf Open Source bestätigt deren zunehmende Bedeutung. Für Unternehmen eröffnen sich durch OSS neue Möglichkeiten, die sowohl die Innovationskraft stärken als auch helfen, Ressourcen optimal zu nutzen. Trotz der offensichtlichen Vorteile dürfen die Herausforderungen, die mit der Implementierung von Open Source einhergehen, nicht unterschätzt werden. Gerade hier sind eine gezielte Planung, strategische Partnerschaften und fortwährende Weiterbildungen von zentraler Bedeutung.

Erster Schritt: Expertise aufbauen

Der Einsatz von OSS stellt insbesondere mittelständische Unternehmen häufig vor erhebliche Herausforderungen. So verzögern sich Projekte oft um viele Wochen oder gar Monate. Grund dafür ist meist die mangelnde Open-Source-Expertise beim verantwortlichen Projekt- und IT-Team. Um dies zu verhindern, müssen Unternehmen bereits vorab Zeit und Ressourcen investieren, um die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse aufzubauen oder externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen – ob nun über einen Partner oder das Recruiting neuer Fachkräfte. Ohne diese Initialinvestition wird jedes Open-Source-Projekt scheitern, ehe es begann.

Daneben erfordert die ständig wachsende und sich verändernde Landschaft von Open Source ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Neue Versionen von Open-Source-Anwendungen werden in unterschiedlichen Frequenzen veröffentlicht. Dies kann für Unternehmen, die eine Vielzahl solcher Anwendungen nutzen, zu einer komplexen Aufgabe werden. Für die Planung und Orchestrierung braucht es daher entsprechende Ressourcen. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine kritischen Systeme beeinträchtigt werden.

Die Update-Zyklen müssen also neu gedacht und anders aufgestellt werden. Denn nicht jede Software kann immer jeden Monat wie geplant upgedatet werden – während andere im selben Zeitraum schon mehrere Versionen weiter sind. Private Nutzer müssen möglicherweise nie ein Update durchführen, dagegen sind im Geschäftsumfeld regelmäßige Software-Aktualisierungen unerlässlich. Nur auf diese Weise können ein reibungsloser Betrieb und die Sicherheit gewährleistet und das Risiko von Ausfallzeiten minimiert werden.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Auswahl der richtigen OSS-Komponenten. Während Closed Software oft vorgefertigte Suiten anbietet, die nahtlos miteinander verknüpft sind, bietet die OSS-Welt eine beeindruckende Vielfalt an Möglichkeiten. Für die Endnutzer ist die Erfahrung von Software, die nahtlosineinandergreift, essenziell und vereinfacht den Arbeitsalltag. So nutzen viele Unternehmen eine vorgefertigte Lösung für den internen Chat. Mit nur einem Klick können darüber Audio- oder Videoanrufe getätigt werden – und häufig sind noch Cloud-Speicher, Texteditor und vieles mehr direkt in einer Software integriert.

„Um den Schritt in eine gut aufgesetzte Open-Source-Umgebung im Unternehmen zu realisieren, müssen zunächst der genaue Bedarf und die Anforderungen klar und eindeutig identifiziert werden.“ Christian Schmitz, Plusserver

Um die Nutzung von Open Source Software im Unternehmen zu intuitiv und komfortabel wie möglich zu machen, braucht es auch hier Lösungen aus einem Guss. Für Open-Source-Lösungen muss dies jedoch in der Regel erst geschaffen werden, indem einzelne Komponenten auf Kompatibilität abgeklopft und miteinander verheiratet werden. Dies kann zwar eine Stärke sein, aber es erfordert auch eine umfassende Überlegung, Planung und vor allem wieder die eingangs betonte umfangreiche Expertise.