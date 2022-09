Mit Data Skills auf eine unsichere Zukunft vorbereiten

Die Nachfrage nach Data Scientists ist so hoch wie nie zuvor. Eine Analyse des Business-Netzwerks LinkedIn ergab, dass die Zahl der geschalteten Stellenanzeigen in den vergangenen zehn Jahren um unglaubliche 650 Prozent angestiegen ist.

Doch selbst bei einem kurzen Blick auf die aktuellen Geschehnisse wird schnell klar, weshalb das der Fall ist: Sie sind diejenigen, die dank ihres Fachwissens selbst aus größten Datenmengen Erkenntnisse ziehen können, welche ansonsten im Verborgenen bleiben – eine Fähigkeit, die angesichts der sich häufenden Krisen fast einer Superkraft gleicht.

Diesen Zusammenhang hat auch die jüngere Generation längst verstanden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele bereits von Kindesbeinen an daran arbeiten, sich mit den notwendigen Skills wappnen, um die eigene Existenzgrundlage dauerhaft zu sichern.

Die Folgen des Klimawandels sind spürbar Die Hitzewelle diesen Sommer hatte ganz Europa fest im Griff. Während in Frankreich und Großbritannien großflächige Brände entfacht sind, schwitzten auch Teile Deutschlands bei Temperaturen von fast 40°C. Zwar sind Anomalien wie diese nicht komplett neu – auch Anfang des 20. Jahrhunderts kam es bereits zu Ausnahmesommern. Fakt ist jedoch, dass diese in Zukunft immer mehr zunehmen werden. Welches Risiko konkret besteht, zeigt eine Karte des Umweltbundesamtes: Regionen wie das Ruhrgebiet oder Münsterland werden in Zukunft mehr als zehn Hitzetage pro Jahr haben – im Vergleich zur Referenzperiode ein Anstieg von rund hundert Prozent. Vor allem für Kinder und ältere Menschen, die physiologisch anfälliger sind, können hohe Temperaturen im schlimmsten Fall tödlich enden. Schon ab einer Wochentemperatur von durchschnittlich 23°C erhöht sich die Zahl der Hitzetoten bei den über 75-Jährigen exponentiell. So erlagen im Hitzesommer 2003 etwa 7.600 Menschen den heißen Temperaturen und Studien belegen, dass schon heute rund ein Drittel der hitzebedingten Todesfälle auf das Konto des Klimawandels geht. Und auch die Natur leidet. So können mehr Hitzetage in Ernteausfällen resultieren, ebenso wie in knapper werdenden Ressourcen. Der aktuelle Holzmangel ist ein gutes Beispiel dafür, denn auch dieser wird durch den voranschreitenden Klimawandel begünstigt. Er sorgt dafür, dass Schädlinge wie der Borkenkäfer sich ausbreiten, was große Teile des deutschen Holzvorkommens zerstört. Schon jetzt ist dieser natürliche Rohstoff knapp und teuer. Risiken wie diese bereits frühzeitig zu erkennen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten oder potenzielle Alternativen finden und auf diese umsteigen zu können, wird in Zukunft immer wichtiger sein. Leider sind derzeitige Data Scientists bei ihrer Arbeit noch immer häufig auf interne Prozessabläufe fokussiert und arbeiten mit Informationen über Preise, Materialien und Stückzahlen, um hier etwaige Optimierungspotenziale auszumachen. Die geografische Dimension wird dabei von vielen übersehen. Gerade diese spielt aber eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, sich vor den Folgen klimabedingten Disruptionen zu schützen.

Junge Menschen beweisen, wie Data Science in Zukunft funktioniert Bei vielen Kindern und Jugendlichen scheint das anders zu sein. Sie sind mit modernen Technologien und deren Einsatzmöglichkeiten aufgewachsen und können die Relevanz von Geodaten deshalb besser nachvollziehen. Wie sie diese praktisch zum Einsatz bringen, beweist unter anderem der Verein North Coast World Earth. Hier lernen schon Kinder im Grundschulalter, wie sie Informationen über ihre Umwelt sammeln und in ein GIS-Kartierungssystem eingeben können, um so tiefgreifende Erkenntnisse über die Entstehung von Müll zu gewinnen. Insgesamt konnte der Verein bereits 3,7 Tonnen Abfall an der nordirischen Küste sammeln, was bereits eine enorme Leistung darstellt. Ohne die zielgerichtete Analyse der gesammelten Daten würde ihre Mission jedoch hier enden. Damit wollen sich die Nachwuchs-Data-Scientists aber nicht abfinden. Dank der ausgewerteten Geodaten können sie nachvollziehen, um welche Art von Abfall es sich handelt und wo dieser entsteht. „Data Scientists sind diejenigen, die dank ihres Fachwissens selbst aus größten Datenmengen Erkenntnisse ziehen können, welche ansonsten im Verborgenen bleiben – eine Fähigkeit, die angesichts der sich häufenden Krisen fast einer Superkraft gleicht.“ Daniela Wingert, Esri So haben sie zum Beispiel die Chance, zusätzliche Mülleimer aufzustellen, wo diese am dringendsten benötigt werden, oder können Awareness-Kampagnen starten, um das Bewusstsein der Bevölkerung zu schärfen. Bestenfalls hat das zur Folge, dass neue Umweltverschmutzungen gar nicht erst entstehen und demzufolge auch nicht von ihnen beseitigt werden müssen. Ein weiteres Projekt, das beweist, wie sehr sich junge Menschen schon heute einsetzen, um in eine lebenswerte Zukunft zu blicken, stammt von der niederländischen Studentin Jet Kramer. Auch sie hat auf moderne GIS-Technologien zurückgegriffen – hier allerdings, um ein Hitze-Dashboard zu erstellen, das Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, das Hitzerisiko für ihre eigenen Nachbarschaft besser nachzuvollziehen. Genau solche Tools sind es, die für Städteplanerinnen und Städteplaner zukünftig unverzichtbar sein werden. Ohne sie wird es ihnen schwerfallen, die Folgen des Klimawandels richtig zu prognostizieren, die sich nicht nur in Hitzestaus, sondern auch in Starkregenereignissen und daraus resultierenden Überschwemmungen äußern können. Welche fatalen Folgen diese haben, hat die Überflutung, die Regionen wie das Ahrtal im vergangenen Sommer erleben mussten, eindrucksvoll gezeigt.