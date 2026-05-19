Identity Fabric für Governance, Compliance und Souveränität

Die Schwäche moderner Identitätsarchitekturen liegt oft nicht in einem einzelnen System, sondern in fehlender Steuerbarkeit über gewachsene Strukturen hinweg. Interne Identitäten, Kundenkonten, Partnerzugänge und Non-Human-Identities werden in vielen Unternehmen in separaten Systemen verwaltet, mit eigenen Regeln, Prozessen und Verantwortlichkeiten. Daraus entstehen Brüche bei Governance, Compliance und Kontrolle. Klassische IAM-Ansätze stoßen hier an Grenzen, weil sie meist systemzentriert aufgebaut sind und sich stark auf Workforce-Identitäten konzentrieren.

Was fehlt, ist eine übergreifende Orchestrierungsschicht, die Policies, Zugriffe und Entscheidungslogiken konsistent über Systeme, Kanäle und Identitätstypen hinweg steuert. Genau hier setzt Identity Fabric an.

Governance-Defizite in gewachsenen IAM-Landschaften Gewachsene IAM-Landschaften leiden heute weniger an fehlenden Funktionen als an fehlender Koordination. Identitätssilos, intransparente Berechtigungsmodelle, manuelle Prozesse und Medienbrüche sorgen dafür, dass Governance in der Praxis lückenhaft bleibt. Besonders kritisch wird das dort, wo Identitäten und Zugriffe organisationsübergreifend gesteuert werden: Delegierte Administration, temporäre Zugriffe und unterschiedliche Sicherheitsniveaus erschweren die Nachvollziehbarkeit und machen konsistente Kontrolle schwierig. Hinzu kommen Schwächen im Identity Lifecycle. Zugriffe für Partner, Contractor, APIs oder KI-Agenten werden häufig eingerichtet, aber nicht durchgängig kontrolliert oder sauber beendet. Das ist das eigentliche Governance-Problem: Unternehmen verlieren die Fähigkeit, Identitäten und Zugriffe als zusammenhängendes Steuerungsthema zu behandeln. Identity Fabric schafft dafür eine zentrale Ebene, die Identitäten, Policies und Zugriffe unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur orchestriert. Governance wird damit nicht mehr je System einzeln organisiert, sondern übergreifend durchgesetzt. Dafür braucht es eine Architektur, die Steuerung nicht an einzelnen Plattformen festmacht, sondern systemübergreifend ermöglicht.

Identity Fabric als zentrale Orchestrierungsebene für IAM und CIAM Hier setzt Identity Fabric an: Der Ansatz ersetzt bestehende Systeme nicht reflexhaft, sondern verbindet sie über eine zentrale Steuerungsebene. Richtlinien, Entscheidungslogiken und Governance-Strukturen lassen sich dadurch systemübergreifend zusammenführen, ohne sofort eine vollständige Migration anzustoßen. Gerade in komplexen und regulierten Umgebungen ist das entscheidend, denn ein radikaler Neustart ist dort selten realistisch. Bestehende Systeme, Prozesse und Abhängigkeiten lassen sich nicht einfach herauslösen. Notwendig ist deshalb eine Architektur, die Integration ermöglicht, ohne neue Brüche zu schaffen. Identity wird so zur zentralen Steuerungsinstanz, über die sich unterschiedliche Identitätstypen konsistent koordinieren lassen. Ob diese Steuerung tragfähig ist, zeigt sich besonders dort, wo regulatorische Anforderungen nicht nur formuliert, sondern operativ erfüllt werden müssen.

Compliance, Auditierbarkeit und Nachweisbarkeit im Identity-Umfeld Genau an diesem Punkt beginnt heute Compliance im Identity-Umfeld, denn Dokumentation reicht nicht mehr aus. Unternehmen müssen regulatorische Vorgaben wie DSGVO, PSD2/RTS, FINMA-, BaFin- und EBA-Anforderungen sowie NIS2 und DORA technisch durchsetzen und belastbar nachweisen können. Entscheidend ist der operative Nachweis: Wer hat wann worauf zugegriffen, unter welchen Bedingungen wurde Zugriff gewährt oder verweigert und welche Authentifizierungsstufe kam zum Einsatz? Dafür braucht es revisionssichere Audit-Trails über Customer-, Partner- und Non-Human-Identities hinweg sowie eine nachvollziehbare Entscheidungslogik für Policies, Risk Signals, Adaptive Authentication und Fraud Prevention. Ebenso zentral ist ein durchgängiger Identity Lifecycle von Registrierung und Provisioning bis zum sauberen Deprovisioning. Auch Consent, Datenverwendung, Änderungen und Widerrufe müssen technisch steuerbar sein. Compliance ist damit im Identity-Kontext operativ und präventiv. Identity Fabric wird zur zentralen Kontrollinstanz, die Auditierbarkeit sicherstellt und Compliance skalierbar macht. Damit stellt sich unmittelbar die nächste Frage: Wer behält die Kontrolle über die Identitätsentscheidungen selbst? „Erst wenn Identitätsentscheidungen zentral orchestriert werden, entsteht die Transparenz und Steuerbarkeit, die moderne Sicherheits- und Geschäftsmodelle heute verlangen. Identity Fabric wird damit zur Architekturfrage für Kontrolle, Nachweisbarkeit und langfristige Handlungsfähigkeit.“ Stephan Schweizer, Nevis Security

Digitale Souveränität und Data Sovereignty im Identity-Kontext Digitale Souveränität wird im Identity-Kontext oft auf den Speicherort von Daten reduziert. Entscheidend ist jedoch, wer kontrolliert, wie Identitäten geprüft, bewertet und autorisiert werden. Unternehmen müssen selbst bestimmen können, wann Zugriff gewährt wird, welche Authentifizierungsstufen gelten und wie risikobasierte Entscheidungen umgesetzt werden. Dazu gehört auch die Unabhängigkeit von Plattform- und Cloud-Anbietern. Wer Identity-Services nicht flexibel über On-Premises-, Private- und Public-Cloud-Modelle hinweg betreiben oder migrieren kann, verliert schnell Kontrolle. Ebenso zentral sind die Hoheit über Attribute, Consent und Datenflüsse sowie die Steuerung von Integrationen und Schnittstellen in B2B- und API-getriebenen Geschäftsmodellen. Gerade in vernetzten Ökosystemen entscheidet sich hier, ob Unternehmen ihre Identity- und Access-Entscheidungen tatsächlich selbst kontrollieren. Identity Fabric schafft dafür die Grundlage, weil sie die Steuerung von Identitäten von der Infrastruktur entkoppelt. Die entscheidende Frage ist dann, wie sich diese Kontrolle in gewachsenen Landschaften praktisch herstellen lässt.

Schrittweise IAM-Modernisierung mit Compliance by Design Viele Unternehmen wissen, dass ihre IAM-Strukturen modernisiert werden müssen. Ein radikaler Neustart ist jedoch selten realistisch und oft auch nicht sinnvoll. Der praktikable Weg liegt in einer inkrementellen Transformation mit klarer Zielarchitektur. Identity Fabric übernimmt dabei die Rolle einer übergeordneten Schicht: Bestehende Systeme werden integriert, nicht sofort ersetzt. Sinnvoll ist ein Start mit klar abgegrenzten Use Cases wie Customer Onboarding, Partner Portal Access oder Single Sign-On über mehrere Anwendungen. Parallel dazu müssen Frontend und Legacy-Systeme entkoppelt, Policies und Flows für Authentication, Authorization und Consent standardisiert sowie Governance-Prozesse wie Provisioning, Reviews und Offboarding automatisiert werden. Entscheidend ist, dass Auditability, Logging und Reporting von Anfang an mitgedacht werden. Compliance by Design wird damit nicht zur Ergänzung, sondern zur Bedingung einer tragfähigen Modernisierung. Genau darin zeigt sich auch die strategische Rolle von Identity Fabric.